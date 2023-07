OM: "On cherche des solutions", Marcelino attend du renfort à un poste précis

Arrivé à l'Olympique de Marseille pendant l'intersaison, Marcelino a livré son sentiment sur le début du mercato phocéen. Satisfait des joueurs déjà arrivés, l'entraîneur espagnol a confirmé qu'il attendait encore plusieurs renforts cet été et a ciblé un poste en particulier.

Dimitri Payet libéré, Cengiz Under en instance de départ vers Fenerbahçe, Aubameyang et Sarr recrutés... La période du mercato reste un temps majeur du travail de Pablo Longoria et des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Comme souvent depuis son arrivée en Ligue 1, le président phocéen et ses équipes se démènent pour dénicher la recrue idéale. De quoi réjouir Marcelino qui attend encore du renfort pour façonner son groupe cet été. Et en particulier à poste bien précis et érigé en priorité par le nouvel entraîneur marseillais.

"On a besoin d'un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste, a confirmé le technicien espagnol ce jeudi lors d'un entretien accordé au journal La Provence. C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus."

Marcelino "en accord total" pour les quatre recrues

Après avoir bouclé le recrutement de Marcelino pour suppléer Igor Tudor sur le banc, Marseille a officialisé les arrivées de Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia. A l'inverse, Dimitri Payet et Alexis Sanchez sont partis. Cengiz Under devrait les imiter et rejoindre la Turquie cet été. Fort de son entente avec son dirigeant, Marcelino lui fait confianceen matière de recrutement. Et jusqu'ici tout se déroule à merveille pour les deux amis de longue date.

"On a quatre recrues pour lesquelles je suis en accord total", a encore estimé le technicien espagnol auprès du quotidien local. Non sans oublier de rappeler les contraintes financières de Marseille lors du mercato: "Tout le monde aimerait acheter des joueurs de 80 ou 100 millions d'euros mais le contexte économique de l'OM ne le permet pas."

Ndiaye le profil idéal?

Parmi les profils pistés par la direction phocéenne depuis quelques temps, le nom d'Iliman Ndiaye reste d'actualité. A l'heure où Ruben Banco va quitter le Celta pour s'engager définitivement avec l'OM où il a été prêté en 2022-2023, le club phocéen espère toujours boucler l'arrivée du Sénégalais.

Malgré un intérêt réciproque entre Marseille et l'ailier de 23 ans, RMC Sport a confirmé un gros bémol dans ce dossier: Sheffield United. L'OM doit convaincre les Blades de lâcher celui qui reste sur une grosse saison en Angleterre avec 15 buts et 12 passes décisives en 52 rencontres. Mais l'arrivée éventuelle du Sénégalais répondrait clairement aux attentes de Marcelino dans le secteur offensif.