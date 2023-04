Nice-PSG: la réponse cinglante de Galtier aux insultes des supporters envers lui et sa mère

Christophe Galtier a répondu d'entrée de conférence de presse aux insultes proférées par les ultras niçois envers lui et visant sa mère ce samedi, lors de la victoire du PSG à Nice (2-0) pour la 30e journée de Ligue 1. Très énervé, le technicien rappelle son bilan à la tête des Aiglons et appelle au plus grand respect pour sa maman, qui se remet d'un cancer.

Ce fut la première question, comme pour mettre les choses au point une bonne fois pour toutes: après la victoire du PSG ce samedi à Nice (2-0), en match de la 30e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a réagi au comportement des ultras niçois. Lesquels ont conspué leur ancien coach, en insultant aussi sa mère à travers une banderole.

"Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer"

"Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu?! Vous avez lu?! Vous avez entendu?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne", lance un Christophe Galtier très touché. La banderole, brandie autour de la 30e minute de jeu, avait été rapidement enlevée.

"Et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière, rappelle-t-il. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière, qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice." Le club azuréen avait terminé cinquième de Ligue 1 la saison passée, sous l'égide de Galtier, et avait donc décroché une place en Coupe d'Europe.