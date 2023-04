Nice-PSG: la réaction de Galtier à la banderole insultante divise la Dream Team

Lors de Rothen S'enflamme lundi sur RMC, Eric Di Meco et Jean-Michel Larqué ont montré de la compassion pour Christophe Galtier, visé et touché par une banderole insultante samedi lors de ses retrouvailles avec les supporters niçois à l'Allianz Riviera. Pour Jérôme Rothen, l'entraîneur du PSG est dépassé par les événements .

Christophe Galtier n'a pas été épargné. Samedi, le PSG s'est imposé sur le terrain de l'OGC Nice (2-0) lors de la 30e journée de Ligue 1, retrouvant le succès après des revers à domicile contre Rennes (2-0) et l'OL (1-0). Mais pour ses retrouvailles avec les supporters du Gym, le technicien parisien a été insulté par l'intermédiaire d'une banderole, offensante à l'égard de sa mère.

"C'est trop difficile pour lui de continuer comme ça", pour Rothen

En conférence de presse, Christophe Galtier a répondu, touché moralement, aux supporters niçois. Pour Jérôme Rothen, cette réponse montre surtout que l'entraîneur parisien a du mal à supporter la pression inhérente à son poste. "Le pompon, c'est de passer du temps à parler de cette banderole. Pour moi, ça veut dire qu'il n'a plus les clés du camion, a estimé l'ancien Parisien. C'est trop difficile pour lui de continuer comme ça."

"On t'apprend à être dans une bulle dans le football", a jugé Jérôme Rothen, qui ne "donne pas raison à ces gens qui insultent". Un avis qui n'a pas été partagé lors de son émission Rothen s'enflamme sur RMC. "J'essaie de me mettre à sa place, où on insulte sa maman. Si dans ma carrière j'avais vu la même chose, j'aurais eu la même réaction que lui", a rétorqué Jean-Michel Larqué, compréhensif.

"Quand tu es au fond du trou professionnellement et qu'en plus il y a les antécédents de santé avec sa maman, ce n'est pas la même chose que s'il gagne tous les matchs. C'est facile de dire de prendre du recul, a enchéri Eric Di Meco. Mais il est sur le terrain et en difficulté. Je me mets à sa place, je souffre pour lui." Le débat de la Dream Team est à retrouver en intégralité en podcast (ci-dessus) et en vidéo.