PSG-Bayern: le plan d'Upamecano pour arrêter Mbappé... s'il joue

Dans une interview à Sport Bild, Dayot Upamecano (24 ans) loue les qualités de Kylian Mbappé mais estime que le Bayern Munich a les armes pour le contrer s’il joue mardi lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport).

Dayot Upamecano (24 ans) sera l’une des clés du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, mardi (21h, sur RMC Sport). Le défenseur français, préservé le week-end dernier mais sur pied pour le match, signe une grosse saison en Bavière et sera un atout-clé face à l’attaque parisienne. Celle-ci devrait être amputée de Kylian Mbappé (et peut-être de Lionel Messi), qui récupère vite de sa blessure mais pas assez pour postuler à ce choc. Dans une interview à Sport Bild, Upamecano confie ne pas trop avoir échangé avecson équipier en équipe de France sur ces possibles retrouvailles.

"On a parlé à la Coupe du monde, mais peu du jeu"

"On a parlé à la Coupe du monde, mais peu du jeu, a déclaré l’ancien joueur de Leipzig. Maintenant, je n'ai pas écrit, ni appelé Kylian. C’est un bon gars en dehors du terrain, un jeune normal et un leader qui communique beaucoup. Il est difficile à arrêter sur le terrain, il est tout simplement de classe mondiale."

La star parisienne devrait être sur pied pour le match retour le 8 mars en Bavière. Et Upamecano a déjà un plan pour l’empêcher de briller. "C'est mieux s'il n'atteint pas du tout le ballon, lance-t-il. Mbappé est comme Messi, comme Lewandowski. C’est un attaquant fantastique. Il est toujours prêt et veut toujours marquer. Son premier pas est incroyablement rapide, il a de grandes qualités, mais en tant qu'équipe, nous pouvons arrêter n'importe quel joueur."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bayern en Ligue des champions

Il fait aussi confiance à son partenaire en charnière centrale, le Néerlandais Matthijs de Ligt. "Matthijs est un mur, une vraie machine, confie-t-il. Il m'impressionne davantage chaque semaine. Nous nous entendons bien, nous parlons beaucoup. Son allemand est presque parfait, le mien s'améliore. Cela fonctionne très bien sur le terrain."