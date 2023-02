EN DIRECT - PSG: la conf de Galtier et toutes les infos avant le déplacement à Monaco

Alors que Kylian Mbappé est toujours à l'infirmerie, et ne sera pas disponible pour le déplacement sur ses anciennes terres, Paris s'inquiète désormais pour Lionel Messi, touché aux ischios-jambiers contre l'OM mercredi soir. En plus des deux stars offensives, plusieurs autres joueurs pourraient être absents samedi. On en saura plus avec le traditionnel point médical du PSG, attendu dans la journée.