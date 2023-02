Monaco-PSG: la colère de Galtier, "furieux" après la défaite parisienne

À trois jours de son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern, le PSG a montré un visage inquiétant face à Monaco ce samedi (3-1). De quoi provoquer la colère de Christophe Galtier.

Les têtes parisiennes sont lourdes ce samedi, après la défaite à Monaco (3-1), lors de la 23e journée de Ligue 1. Ce revers, le deuxième consécutif après l'élimination en Coupe de France, plonge le PSG dans le doute à trois jours d'un match capital face au Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des champions. Outre le résultat, la prestation des joueurs de Christophe Galtier inquiète, même sans plusieurs cadres. De quoi provoquer la colère du coach parisien.

“Oui je suis furieux parce que l’entame est catastrophique et on a l’espoir avec ce but, a confié le coach parisien au micro de Prime Video. On prend un troisième but dans le temps additionnel de la première période sur une transition. Rentrer à 3-1, c’est plus compliqué. Il y a de la colère. On fait avec les forces actuelles, c'est bizarre de dire ça quand on est au PSG. Mais le groupe est comme ça. Il y avait des absents, et pas n'importe lesquels, on a eu un virus ce matin."

"Il faut l'union sacrée"

Sur une série de quatre défaites sur les dix derniers matchs, les Parisiens traversent des moments de doutes, ce qui provoque la colère des supporters. Pour autant, à trois jours d'un rendez-vous important, Christophe Galtier appelle à l'unité. "C’est une période difficile pour tout le monde, les joueurs, et les supporters. On vient d'enchaîner une défaite à Marseille, une défaite ici. On a un grand rendez-vous mardi et il faut l’union sacrée pour remobiliser tout le monde et retrouver de l’énergie, de la confiance et des joueurs disponibles, rappelle l'entraîneur parisien. On prend beaucoup de buts depuis la reprise. Il faut retrouver de l’équilibre et de la justesse défensive. En deuxième période, il y a eu zéro tir et pas de réaction. C’est insuffisant pour une équipe comme le PSG. On voulait que nos pistons puissent ressortir sur les latéraux adverses. Après trois minutes, le plan tombe à l’eau. J’ai modifié l’organisation à 2-0."

Toujours leader, Paris ne compte plus que sept points d'avance sur... Monaco, dauphin provisoire en attendant le déplacement de l'OM à Clermont ce samedi soir (21 heures). Mais l'essentiel est ailleurs pour le PSG, qui doit se remettre la tête à l'endroit pour éviter une nouvelle déconvenue dès mardi dans une compétition qui ne lui sourit pas ces dernières saisons.