Monaco-PSG: "Mouillez le maillot", banderole, grève d'encouragement... la colère des ultras parisiens

À trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, les supporters du PSG ont manifesté leur mécontentement depuis le parcage visiteur ce samedi à Louis-II.

Les supporters parisiens sont en colère et ils le font savoir. À trois jours de la réception du Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, les fans du club de la capitale étaient nombreux dans le parcage visiteur du stade Louis-II pour supporter le PSG, en déplacement à Monaco pour la 23e journée de Ligue 1. Et ils ont rapidement été refroidis par les deux buts des joueurs de la Principauté dans les vingt premières minutes.

Un laps de temps où les Ultras se sont d'ailleurs montrés bien silencieux. La faute a une fouille importante à l'entrée de l'enceinte monégasque, ce qui a retardé leur arrivée.

>> Suivez Monaco-PSG en direct

La banderole des supporters parisiens à Monaco, le 11 février 2023. © RMC Sport

"Mouillez le maillot" et craquage de fumigène

Une fois tout le monde installé, les chants ont pu débuter par des "mouillez le maillot", accompagnés d'une banderole "Réveillez-vous! Vous nous faites craquer!"... avant de craquer quelques fumigènes. A la pause, juste après le troisième but monégasque, les sifflets se sont fait entendre depuis le parcage.

Les supporters attendent une réaction de la part des Parisiens, grippés depuis le retour de la Coupe du monde. En 2023, les champions de France en titre ont déjà perdu trois fois (contre Lens et Rennes en Ligue 1, et Marseille en Coupe de France) et se dirigent vers un quatrième revers. Inquiétant à trois jours du plus grand rendez-vous de la saison.