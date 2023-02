PSG: Galtier en dit plus sur les blessures de Messi et Mbappé, à quatre jours du Bayern

Touché aux ischio-jambiers, Lionel Messi manquera le choc Monaco-PSG samedi, mais il sera disponible pour affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des champions (sur RMC Sport). En conférence de presse, Christophe Galtier s'est aussi exprimé sur la blessure de Kylian Mbappé.

C’est sans les deux "M" de la "MNM" que le PSG va défier Monaco ce samedi (17h) pour le choc de la 23e journée de Ligue 1. Victime d’une lésion de la cuisse gauche le 1er février sur le terrain de Montpellier en championnat (3-1), Kylian Mbappé manquera le déplacement à Louis-II. Tout comme Lionel Messi.

Touché aux ischio-jambiers lors de la défaite mercredi à Marseille (2-1), en huitième de finale de la Coupe de France, l'Argentin est forfait. Il restera en soins pendant 48h mais son retour à l’entraînement est prévu lundi, soit la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février sur RMC Sport).

"Mbappé ? La santé du joueur passe avant tout"

"Concernant Kylian, une communication a été faite. On a parlé d’une indisponibilité de trois semaines. Kylian se soigne. Concernant Leo, il ressent une fatigue musculaire, il reprendra l’entraînement lundi. Leo ne sera pas disponible pour le match contre Monaco", a indiqué Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse.

A en croire l’entraîneur parisien, Messi pourra donc tenir sa place contre le Bayern au Parc des Princes. "Le terme incertain, vous pouvez le mettre de côté", a ajouté Galtier. "On connaît l'importance de Leo dans notre jeu. Avec son absence (à Monaco), il faudra jouer d'une manière différente pour avoir une ossature d'équipe plus solide, plus compacte, se servir des uns et des autres. Evidemment qu'aller à Monaco sans Leo est toujours embêtant", a-t-il souligné.

Achraf Hakimi, lui, est "disponible" pour le match en Principauté. "Il n'y a pas de gêne, il y a de la fatigue. Il a travaillé en salle (jeudi)", a expliqué Galtier, avant d’en dire un peu plus sur les chances de voir éventuellement Mbappé dans le groupe face au Bayern. "La santé du joueur passe avant tout. Je serai très vigilant sur la santé du joueur, d'autant plus que la saison est encore longue", a simplement commenté Galtier.

Comme expliqué par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, le processus mis en place par le staff médical porte ses fruits et tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'attaquant français soit présent contre le Bayern. Mais l'espoir reste infime.