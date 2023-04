OM: Alexis Sanchez, la douleur au pied droit qui tombe mal, et qui tracasse l’attaquant chilien

À l’aube d’un sprint final où tous les détails comptent, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OM: Alexis Sanchez est diminué depuis trois semaines en raison d'une douleur à son pied droit. Marseille se déplace à Lorient dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Il souffre, mais il donnera tout malgré la douleur. A l’aube d’un sprint final où tous les détails comptent, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OM: Alexis Sanchez est diminué depuis trois semaines. Son pied droit le tracasse. Une gêne au niveau du cou-de-pied, qui remonte au match à Reims, le 19 mars dernier, une rencontre où les duels furent intenses et que le Chilien avait terminée en grimaçant.

Un bandage et quelques grimaces ce matin à l’entrainement

Alexis Sanchez touché à l'entraînement de l'OM, 7 avril 2023 © RMC Sport

Les mêmes grimaces que les caméras de RMC Sport ont captées ce vendredi midi à la Commanderie. 12h10, comme à son habitude, Alexis Sanchez sort le premier du vestiaire, avec un ballon. Le Chilien est toujours en avance et il aime sortir avant les autres sur la pelouse, pour jongler, faire quelques passes et jauger ses sensations. En ce moment, elles sont un peu moins bonnes. Avant la séance du jour, Alexis Sanchez enlève d’ailleurs un bandage de son pied droit, teste son ressenti sur les appuis et les passes un peu plus appuyées. Cette gêne l’avait préoccupé pendant la période internationale.

"Il n’aurait pas dû jouer avec la sélection", affirment certains médias chiliens

L’OM ne confirme pas cette information, pourtant certains médias chiliens affirment que le club olympien aurait préféré que Sanchez reste à Marseille pour se soigner et prendre soin de son pied. Mais "Alexis" est l’un des guides de la sélection chilienne, et le sélectionneur Eduardo Berizzo avait besoin de lui dans une période difficile pour l’équipe nationale. Sanchez jouera une seule mi-temps contre le Paraguay, suffisante pour être décisif grâce à un but et à un corner gagnant (csc du gardien). "Il n’aurait pas dû jouer, il a eu mal et il a même dû prendre des anti-inflammatoires pour calmer la douleur", a même confié un membre de la sélection au média La Tercera, réputé fiable et sérieux au Chili, précisant au passage qu’Alexis avait passé la plus grande partie de ce rassemblement à tenter de soigner son pied.

Même s’il n’est pas à 100%, "Alexis" voudra jouer

Joueur majeur de cet OM, l’état de forme d’Alexis Sanchez sera à coup sûr l’un des enjeux de cette fin de saison et du prochain match à Lorient. Déterminé à ne rien lâcher, l’attaquant chilien veut jouer. L’OM se veut rassurant : il a participé aux entrainements de la semaine, même les séances les plus intenses. Mais il n’est pas à 100% et ressent surtout quelques douleurs au moment de frapper au but. Marseille croise les doigts pour que son meilleur buteur ne soit pas freiné par ce pépin physique alors que des échéances décisives se présentent.