Lorient-OM: explications tendues entre supporters marseillais et plusieurs joueurs, dont Guendouzi et Rongier

Scènes tendues de fin de match au Moustoir... mais côté marseillais. L'OM, qui restait sur huit victoires d'affilée à l'extérieur, a concédé deux points en faisant match nul à Lorient (0-0), en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Ce qui offre deux longueurs d'avance au RC Lens, désormais seul deuxième du classement.

Après le coup de sifflet final, des supporters olympiens sont descendus des tribunes pour avoir des explications avec les joueurs.

Explications tendues entre Guendouzi, Rongier, Mbemba et le parcage marseillais, 9 avril 2023 © Capture écran Prime Video

Les images montrent des échanges assez tendus entre Mattéo Guendouzi, Chancel Mbemba, Valentin Rongier et des supporters au pied du parcage. Guendouzi était même front contre front avec un ultra, au moment des explications.

Tudor "satisfait" de ses joueurs

Les deux parties n'avaient aucunement l'idée d'en venir aux mains mais on imagine que les supporters ont voulu remobiliser le groupe d'Igor Tudor pour les prochaines échéances et le sprint final. Les joueurs se sont ensuite éloignés, Mbemba applaudissant avec rage, comme pour remobiliser tout le monde.

Igor Tudor n'avait lui pas grand chose à reprocher à ses joueurs. "Je ne peux rien reprocher aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité, on était bien préparés, on a appliqué sur le terrain ce qu'on avait travaillé. C'est dans le dernier geste, la dernière passe, qu'on n'a pas été bons, constate le technicien sur Prime Video. Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense pour aller en contre-attaque, c'est typiquement une équipe française de foot. Je suis satisfait de l'intensité de l'équipe, je suis content du football qu'on a montré mais pas du résultat. Aujourd'hui, j'aime vu l'équipe que j'aime, je n'ai rien à leur reprocher."