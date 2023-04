Lorient-OM: brassard noir pour les joueurs marseillais après l’effondrement d’un immeuble à Marseille

Quelques heures après l’effondrement d’un immeuble à Marseille, les joueurs de l’OM porteront un brassard ce dimanche soir à Lorient (20h45). Le match pourrait également être précédé d’une minute de recueillement.

Loin de Marseille, l’OM pense à ses citoyens. En déplacement à Lorient ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (20h45), les joueurs olympiens porteront un brassard noir en soutien des victimes de l’effondrement d’un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche. Une minute de recueillement pourrait également précéder le coup d’envoi, sous réserve de validation de la Ligue de football professionnel (LFP).

8 personnes portées disparues, 5 blessés

Selon les dernières informations de l’AFP, huit personnes sont toujours portées disparues, alors que cinq autres ont été blessées dans le drame, qui est intervenu au 17 rue de Tivoli dans le centre de la ville après une déflagration violente. Les pompiers mènent toujours une course contre-la-montre pour éteindre un incendie sous les gravats, qui empêche chiens et secouristes de rechercher d'éventuels survivants.

Plus tôt dans la journée, l’OM avait déjà adressé sur son compte Twitter ses pensées émues. "Tout le club partage sa solidarité aux familles et habitants de la rue de Tivoli, victimes de l'effondrement d'un immeuble, était-il écrit. Tout notre soutien et nos pensées aux blessés". Ce dimanche matin, le maire de Marseille Benoît Payan prévenait: "Il faut qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame’.