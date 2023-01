OM: la très belle stat qui donne espoir pour le titre et la Ligue des champions

L’Olympique de Marseille a signé une belle victoire face à Troyes (2-0) ce mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1. L’équipe phocéenne réalise son meilleur début de saison au XXIe siècle et espère ainsi se mêler à la lutte pour le titre en championnat.

Rennes battu à Clermont et le duo composé de Lens et Monaco accroché, l’OM a fait une très belle opération en dominant Troyes (2-0) ce mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1. Collectivement, et malgré les absences de plusieurs joueurs majeurs, l’équipe dirigée par Igor Tudor face à des Troyes clairement en-dessous.

Troisième du classement du championnat à la moitié de la saison, le club phocéen accuse désormais deux points de retard sur Lens et huit sur le PSG. Mais Marseille réalise pourtant le troisième meilleur début de campagne de son histoire, sa meilleure performance depuis près de 24 ans.

>> OM-Troyes (0-2)

Un beau souvenir et un traumatisme pour l’OM

Sous les yeux de Philippe Diallo, président de la FFF par intérim, l’OM a ainsi enchaîné une cinquième victoire consécutive en Ligue 1. Avec déjà 12 succès et un total de 39 points après 19 matchs, Marseille a donc signé une performance inédite depuis la saison 1998-1999. Voilà 24 ans, le club phocéen entraîné par Rolland Courbis avait longtemps fait la course en tête du championnat avant de craquer lors des derniers matchs.

Au coude à coude avec Bordeaux, l’OM avait finalement laissé échapper le titre à la dernière journée après une victoire arrachée par les Girondins au Parc des Princes face au PSG. Un duel inscrit dans les grandes heures de la rivalité entre Paris et Marseille.

Mais si l’OM n’avait pas réussi à être champion en 1999, le club y était parvenu quelques années plus tôt en 1991. Lors de la saison 1990-1991, celui qui faisait alors office d’ogre du championnat de France avait accumulé 41 points lors des 18 premières journées de l’exercice. Le club alors présidé par Bernard Tapie avait ensuite remporté son troisième titre consécutif, le septième de son histoire devant Monaco.

Finir devant l’ASM et pourquoi pas concurrencer le PSG dans la course au titre, les Marseillais d’Igor Tudor peuvent à nouveau en rêver en 2023. Bonne nouvelle, avec un tel total après 18 rencontres, l’OM n’a jamais laissé échapper la qualification en Ligue des champions. Voilà qui devrait faire plaisir à Pablo Longoria et aux supporters.