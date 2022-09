En pleines polémiques sur l'arbitrage, les entraîneurs vont visiter le centre de visionnage du VAR

Les entraîneurs de Ligue 1 ont été conviés à visiter le centre de visionnage du VAR, mardi, par le patron de l'arbitrage, Pascal Garibian. Mais tous ne seront pas présents.

Après un week-end de Ligue 1, une nouvelle fois, marqué par plusieurs polémiques liées à l'arbitrage, les entraîneurs de première division sont conviés mardi à une visite du centre de visionnage du VAR. Une invitation lancée par le patron des arbitres Pascal Garibian, pour montrer aux coachs "comment cela fonctionne au quotidien". Mais ils ne seront pas tous présents.

L'absence de certains, dont Favre, regrettée

"Certains profitent de la trêve et partent en vacances. C'est bien dommage" confie une source. C'est notamment le cas de Lucien Favre, actuel entraineur de Nice, qui dans une interview ce week-end a tenté d'expliquer sa vision du VAR.

"Cela aurait été bien qu’il soit là. Mais ce n'est pas le cas...", ajoute cette même source. Plus de la moitié des entraîneurs de L1 seront quand même présents. Objectif de cette journée: montrer comment fonctionne la Direction Technique de l'Arbitrage (DTA) et rappeler aux entraîneurs le protocole dans un match. Quelques arbitres de notre championnat seront aussi là.

Dimanche, l'OGC Nice a crié au scandale après l'exclusion de Jean-Clair Todibo après seulement cinq secondes de jeu pour une faute sur Abdallah Sima, lors du match face à Angers (0-1). "Ce n'est pas rouge parce qu'il est couvert par Dante et Lotomba, a regretté Favre en conférence de presse. Ce n'était pas vraiment une action de but. Chacun livre ses arguments. Avant qu'il ne touche le sol, il avait déjà sorti le carton."

Le Stade de Reims a aussi dénoncé la trop grande sévérité de l'arbitrage après l'exclusion de Bradley Locko (22e). "L'arbitre a tué le match, a pesté Oscar Garcia, l'entraîneur rémois. On a montré un très beau visage mais à la fin, jouer à dix pendant 75 minutes, c'est toujours compliqué. On avait parlé avec les joueurs avant le match pour leur dire de contrôler leurs émotions et ils l'ont bien fait. On en a parlé avec l'entraîneur de Monaco et il a dit aussi que ce n'était pas un carton rouge. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas utilisé le VAR. Ce n'est pas la première fois, on a été pénalisé plusieurs fois."

"À mon avis, ils (les arbitres) nous font payer quelque chose, mais je ne sais pas quoi., avait-il poursuivi. On ne peut rien faire, ils ont tous les pouvoirs. Dans un autre pays, tu peux parler avec l'arbitre. Ici, tu prends un carton jaune juste pour parler, sans insulter. Mais c'est à moi de m'adapter. Tout le monde m'appelle d'Espagne et me demande pourquoi il y a autant de cartons rouges. Ce n'est pas normal... Je suis désolé pour les joueurs, l'arbitre a joué avec leur métier et avec leur travail. L'action d'Akliouche est plus dangereuse que notre carton rouge car il va avec les crampons sur notre gardien et il lui fait mal à la main."