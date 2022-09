Reims: "Ils nous font payer quelque chose", Garcia crie au complot arbitral après le rouge pour Locko

Défait ce dimanche 3-0 dans son stade par Monaco, Reims regrettera longtemps le carton rouge - contestable - adressé à Bradley Locko à la 22e minute. Devant la presse, le coach Oscar Garcia a poussé un virulent coup de gueule contre l’arbitrage, tout en émettant des doutes sur la partialité des arbitres.

L’arbitrage est un point qui revient très souvent depuis le début de la saison. Et le match entre Reims et Monaco ne risque pas de mettre fin à ce débat. À la 22e minute, Bradley Locko, sur une passe, pose son pied sur l’arrière de la cheville d’Embolo. L’arbitre Marc Bollengier adresse un carton rouge très sévère au Rémois.

En infériorité numérique, les locaux ne tardent pas à voir leur opposant prendre l’ascendant (0-3). Après la rencontre, Oscar Garcia a lancé un gros coup de gueule sur l’arbitrage français, doutant même de l’honnêteté de certains officiels: "Ce n’est pas la première fois, on a été pénalisé plusieurs fois. À mon avis ils nous font payer quelque chose, je ne sais pas quoi. Je suis désolé pour les joueurs, car l’arbitre a joué avec sa profession et le travail de mes joueurs. On ne peut rien faire, ils ont tout le pouvoir."

"L’arbitre a tué le match"

L’entraîneur espagnol ne s’est pas arrêté là. Malgré ce gros fait de jeu et le revers, Garcia a félicité ses troupes pour avoir réussi à calmer leurs nerfs le temps de la rencontre: "L’arbitre a tué le match. On a joué 75 minutes contre Monaco, on a montré un beau visage. Mais à la fin, jouer à 10 c’est compliqué. On a parlé avec les joueurs du fait de contrôler les émotions, ce qu’ils ont très bien fait."

L’ancien des Verts a aussi rajouté une couche sur la capacité des arbitres à juger une situation, remettant même en cause leur légitimité à officier: "Si tu as déjà joué au foot, tu sais que ce n’est pas carton rouge. L’assistant de touche n’a pas dû beaucoup jouer au foot." Tout en regrettant le fait qu’il soit compliqué d’entamer un dialogue avec les officiels: "Dans d’autres pays on peut parler avec l’arbitre, mais ici tu prends un carton rouge. En Espagne on m’appelle pour demander ce qu’il se passe. Ce n’est pas normal." À voir si ces propos virulents vaudront à Garcia une sanction.

Todibo: "Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables"

Que Garcia se rassure, il est loin d’être le seul à avoir une certaine rancœur contre l’arbitrage. Expulsé au bout de cinq secondes pour avoir fauché Abdallah Sima lors de la rencontre entre Nice et Angers (0-1), Jean-Clair Todibo a réagi dès le coup de sifflet final pour critiquer la décision de Bastien Dechepy: "Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage."

Mais le Français n’est pas resté sur ce point, et a envoyé un message fort à la LFP pour que les choses changent à ce niveau: "Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire même scandaleuses et j'espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier."

Le précédent PSG-Brest

Autre exemple flagrant des conflits récents entre les arbitres et les joueurs, la rencontre de la semaine derrière entre le PSG et Brest (1-0). Sur le point d’entrer dans la suface, Neymar est découpé par Christophe Hérelle. Ce dernier écope d’un carton rouge, finalement retiré pour une position de hors-jeu. Une décision qui entraînera une discussion à la pause entre le capitaine Presnel Kimpembe et l’officiel Jérémie Pignard.

À la fin de cette même rencontre, Kimpembe fera à nouveau parler de lui. Auteur d’un tacle très appuyé sur Irvin Cardona, le Parisien va avoir des propos assez virulents contre l’arbitre au moment des explications: "Wesh, touche-moi pas frère! Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Touche-moi pas!" Au grand regret des Brestois, le défenseur ne prendra pas de carton rouge. Vu les conflits naissants entre les parties, la trêve internationale arrive peut-être au meilleur moment.