Nice-Angers: "Choqué" par son expulsion au bout de 5 secondes, Todibo s'en prend à l'arbitrage

Sur son compte Twitter, Jean-Clair Todibo a vivement critiqué le choix de Bastien Dechepy, l'arbitre du match entre l'OGC Nice et Angers (0-1), où le défenseur a été expulsé ce dimanche après seulement neuf secondes de jeu.

Jean-Clair Todibo fulmine. Aligné en défense centrale lors de la réception d'Angers (défaite 1-0) lors de la 8e journée de Ligue 1, le défenseur de l'OGC Nice a été expulsé après seulement neuf secondes de jeu - et même cinq si l'on s'en tient au moment du coup de sifflet. Le Français a été sanctionné pour une faute sur l'attaquant Abdallah Sima.

Après l'engagement effectué pour Angers par Sima, Sofiane Boufal et Adrien Hunou ont touché le ballon. Ce dernier a lancé Sima dans l'axe qui a subi une faute de Todibo, venu couper sa course. L'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, a directement exclu le défenseur niçois, dont l'engagement a été considéré comme excessif et qui a annihilé une occasion de but.

"Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire scandaleuses"

Sur son compte Twitter, Jean-Clair Todibo a contesté cette décision. "Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage, a pointé du doigt le joueur de 22 ans. Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire même scandaleuses et j'espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier."

Le capitaine Dante, proche de l'action, a eu beau tenter de justifier que Todibo n'était pas en position de dernier défenseur, la décision arbitrale n'a pas été remise en question par l'assistance vidéo. La faute de Todibo a été sifflée après cinq secondes de jeu et l'exclusion est intervenue après neuf secondes. Pour le statisticien Opta, qui analyse la L1 depuis 2006, cela constitue un record de précocité (pour un avertissement ou une exclusion) lors d'une rencontre de l'élite en France.

Cette saison, Todido avait déjà été exclu lors de la 3e journée à Clermont (défaite 1-0 de Nice) à la suite de deux avertissements. Après la trêve internationale, l'équipe de Lucien Favre, qui compte 8 points, se déplacera sur le terrain du PSG.