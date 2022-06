"En tant que Marseillais on le veut pour nous": Soprano, fou de l'OM, refuse de voir Zidane au PSG

Le chanteur Soprano était l'invité de la Matinale Week-End de RMC avant son double concert samedi et dimanche au Vélodrome. Il a une nouvelle fois clamé son amour pour l'OM et expliqué pourquoi il refuse d'imaginer Zinedine Zidane à Paris.

Ce serait pour lui un déchirement. Une petite trahison, même. Grand amoureux de l’OM, Soprano ne préfère pas imaginer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Pour lui, l’ancien numéro 10 des Bleus représente beaucoup trop Marseille pour pouvoir signer un jour chez le rival parisien. Il y a pourtant eu des contacts entre les deux parties. Le 10 juin dernier, RMC Sport expliquait qu’un accord était proche d’être trouvé pour que Zidane remplace Mauricio Pochettino. Depuis, c’est la piste Christophe Galtier qui a pris de l’épaisseur. Le PSG a contacté Nice pour ouvrir des négociations.

"Ça me rassure"

Ce qui, visiblement, soulage beaucoup Soprano. "Tu ne peux pas savoir combien ça me rassure... On peut comprendre qu'il a envie d'entraîner un club. Mais c'est vrai qu'en tant que Marseillais on le veut pour nous. On ne peut pas (l'imaginer à Paris), c'est difficile", a confié l'artiste marseillais dans la matinale week-end de RMC. Lui se produira samedi et dimanche au Vélodrome pour un double concert très attendu, après ceux de Jul et Indochine début juin. "On a invité un maximum d'associations et des petits clubs de foot qui n'ont jamais été au stade ou qui n'ont jamais vu un concert. C'est important ! Ça va être très émouvant. Le message est fort", a-t-il expliqué.

Du côté du PSG, les grandes manœuvres entamées cet été avec la nomination de Luis Campos comme conseiller sportif vont donc se poursuivre. Comme annoncé par RMC Sport, la direction parisienne a déjà informé Pochettino que leur collaboration touchait à sa fin. Reste à savoir maintenant quand le départ de l'Argentin sera officialisé. Paris s'active aussi sur le marché des transferts. La signature du milieu de terrain portugais Vitinha (22 ans) est quasiment bouclée. Le prix ? 40 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire fixée par le FC Porto.