Double Contact - Soprano: "Comment on va faire pour détester Messi?"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Chasseur d’étoiles", on a rencontré Soprano. L’occasion d’évoquer son amitié avec la famille Zidane, la ferveur du Vélodrome et l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Il a pris de la hauteur afin d’observer le monde derrière les vitres de son vaisseau. Et se rapprocher un peu plus près des étoiles. Après une longue coupure médiatique, Soprano est revenu de son voyage céleste pour replonger dans l’agitation de la vie quotidienne. L’occasion pour nous de le rencontrer en marge de la sortie de son projet "Chasseur d’étoiles" (disponible depuis le 3 septembre). Et de parler ballon rond, évidemment. Amoureux de l’OM depuis sa naissance, le rappeur de 42 ans pose un regard mature sur le début de saison des joueurs de Jorge Sampaoli. Séduit mais prudent, en attendant la suite…

La discussion lui permet de revenir au soir du 26 mai 1993. Le bruit des casseroles aux fenêtres, la clameur qui monte et le sol qui tremble dans toute la ville, au moment de la tête de Basile Boli. Vingt-huit ans après, il n’a rien oublié de ce match légendaire face au Milan. Une histoire d’étoile, encore une fois.

Il se demande comment détester Messi désormais

"Sopra" nous parle aussi de son amitié avec Zinedine Zidane, l’idole de la Castellane, avec qui il a échangé quelques passes lors d’un match caritatif. Avant de se lier d’amitié avec sa famille. L’ancien membre des Psy 4 de la rime, capable de jolis gestes acrobatiques au five (Alonzo nous l’a confirmé), commente également l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Un crève-cœur pour l’artiste d’origine comorienne, qui adore le sextuple Ballon d’or et se demande désormais comment réussir à le détester.

