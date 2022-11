Coupe du monde: ces Bleus qui peuvent jouer gros ce week-end avant France-Australie

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde désormais connue, le premier onze du sélectionneur des Bleus face à l’Australie, le 22 novembre, suscite déjà des interrogations. S’il reste peu de places de titulaire à prendre, certains internationaux ont une dernière occasion de marquer des points ce week-end avec leur club.

J-11 avant France-Australie. Pour les champions du monde en titre, la pression commence à monter. Mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 25 joueurs amenés à défendre le titre conquis il y a quatre ans en Russie. Pour le sélectionneur, la prochaine étape est donc de constituer l’équipe qui défiera l’Australie pour son entrée en lice dans la compétition, le 22 novembre au stade Al-Janoub. Si certains Bleus comme Hugo Lloris, Kylian Mbappé ou Karim Benzema seront, sauf blessure, titulaires, le doute subsiste pour certains postes, notamment au milieu de terrain.

A l’occasion de ce dernier week-end de compétition en club, Didier Deschamps va donc prier pour qu’aucun joueur ne se blesse. Il surveillera surtout avec attention leurs dernières prestations sachant que les pensionnaires de Liga (Griezmann, Dembélé, Koundé, Camavinga, Tchouaméni, Benzema) sont déjà au repos.

>> EN DIRECT : Toutes les infos sur la Coupe du monde

Fofana face à Guendouzi et Veretout dimanche soir

Ce ne sera pas le cas des joueurs de Ligue 1. La 15eme journée se bouclera dimanche soir avec Monaco-OM, un match auquel devrait participer trois Mondialistes et concurrents pour une place au milieu de terrain. Au stade Louis-II, Youssouf Fofana sera en effet opposé à Matteo Guendouzi et Jordan Veretout.

Si Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot partent avec plusieurs longueurs d’avance, une place pourrait être à prendre si Didier Deschamps décide de muscler son entrejeu avec trois Bleus au profil défensif comme en 2018 (Kanté-Pobga-Matuidi). Dans cette optique, Guendouzi et Fofana (qui a l’avantage d’avoir été associé à Tchouamemi à Monaco) seront surveillés d’encore plus près par le staff des Bleus dimanche soir. Au même moment, Adrien Rabiot, en pleine forme avec la Juve, se frottera à la Lazio dans le cadre de la 15eme journée de Serie A.

Une carte à jouer pour les défenseurs centraux?

La défense pourrait aussi être un casse-tête pour Didier Deschamps. Si le Basque a assuré que Raphaël Varane, blessé avec Manchester United, sera "disponible" pour le premier match face à l’Australie, les défenseurs centraux sélectionnés pourraient avoir une carte à jouer si le champion du monde 2018 est trop juste. Avec le Bayern, Dayot Upamecano sera opposé à Schalke 04 samedi (18h30).

Derrière le Bavarois, les "yeux" de Deschamps se tourneront vers la Premier League où William Saliba, auteur d’une excellente saison avec Arsenal, se déplacera sur la pelouse de Wolverhampton samedi soir (20h45), tandis qu’Ibrahima Konaté accueillera Southampton avec Liverpool (16h). Enfin le sélectionneur regardera aussi PSG-Auxerre dimanche à l’heure de la sieste (13h). Pour espérer que Kylian Mbappé termine la rencontre sans blessure et pour suivre Presnel Kimpembe, touché au tendon d'Achille et candidat à une place en charnière centrale des Bleus à la Coupe du monde.