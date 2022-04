FC Nantes: "Mon avenir? C'est le cadet de mes soucis" affirme Kombouaré en réponse à Kita

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2023, Antoine Kombouaré n'a aucune envie d'évoquer son avenir à quelques semaines de la fin de saison. Le coach nantais dit ne penser qu'à la Coupe de France et aux quelques matchs de championnat restant.

En grande forme, Antoine Kombouaré a très vite montré qu'il n'avait aucune envie de répondre concernant son avenir. Son président, Waldemar Kita, était l'invité de Rothen s'enflamme en début de semaine et avait dit vouloir garder l'entraîneur "pendant 20 ans". Mais l'homme fort des Canaris affirme ne rien avoir entendu "du tout".

"C’est comme si moi je disais 'j’aimerais rester 20 ans' "

"Je pense que c’est ce qu’il a dit à chaque entraîneur qui passe, ajoute-t-il, alors que les relations entre les deux hommes sont loin d'être lisses. C’est comme si moi je disais « j’aimerais rester 20 ans ». Il y a ce qu’on dit et ce qu’on fait et c’est le plus important." Son président lui s'était dit satisfait du travail du coach, tout en ajoutant qu'il fallait "d'abord finir la saison avant de parler de prolongation."

"On a le temps de parler de mon avenir, plaide le Kanak. C’est mon état d’esprit. Aujourd’hui on s’occupe de nos matchs, avec des enjeux énormes, en championnat et en coupe. Donc on se concentre sur notre travail." Lui qui n'a pas l'impression de jouer sa saison sur la Coupe de France précise: "On joue à ce que notre saison unique soit exceptionnelle. Déjà aller au Stade de France c’est exceptionnel."

"C’est le cadet de mes soucis aujourd’hui"

Alors qu'il avait repris Nantes pour une mission maintien, les Canaris sont actuellement dixièmes de Ligue 1, grâce à un début de saison flamboyant. Antoine Kombouaré se dit d'ailleurs "très heureux" au FCN "surtout parce que le groupe réagit bien". "On a des résultats, il y a une communion exceptionnelle avec les supporters… Les voir revenir en nombres, et les rendre heureux, c’est une énorme satisfaction."

Relancé à de multiples reprises, il répond d'un poncif: "J’ai du mal à me projeter, on va prendre les choses une par une, en jouant et on verra ce qu’il se passe après le match." Pour autant, l'entraîneur à qu'il reste un an de contrat au club, n'en a que faire des fameux contrats et de son cas personnel: "Il me reste un an de contrat mais vous savez les contrats… Il y en a à qui il reste deux ou trois ans de contrat et puis ça ne veut rien dire. Le plus important c’est de finir la saison et puis on discutera avec le président de mon avenir. Mais c’est le cadet de mes soucis aujourd’hui."

Et le Kanak sait de quoi il parle, en matière d'abandon de poste malgré les contrats : "Y a plein d’endroits où je ne suis pas allé au bout. A Lens, à Dijon… Il y a d’autres endroits où j’ai été démis de mes fonctions et d’autres où je suis parti parce que c’était la fin de l’histoire. Malgré les contrats, on trouve toujours un accord pour passer à autre chose. Mais ici ce n’est pas le cas!"