Lorient-PSG: le groupe parisien avec Ramos et de nombreux jeunes, deux joueurs positifs au Covid-19

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le déplacement à Lorient, ce mercredi (21h, 19e journée de Ligue 1). Sergio Ramos est là, tout comme de nombreux jeunes, alors que deux joueurs sont positifs au coronavirus.

Il manque beaucoup de monde dans les rangs du PSG pour le dernier match de l’année, ce mercredi à Lorient (21h, 19e journée de Ligue 1). Marco Verratti et Kylian Mbappé sont suspendus alors que Neymar soigne son entorse de la cheville gauche. Le club a d’ailleurs communiqué sur une convalescence encore estimée entre quatre et cinq semaines pour sa star.

A ces absences s’ajoutent celles, de dernière minute, de Thilo Kehrer et Eric-Junior Dina Ebimbe, testés positifs au Covid-19 ce mercredi matin. Leandro Paredes n’effectuera pas le déplacement en Bretagne non plus, après avoir été placé à l’isolement par précaution mardi.

Une chance pour les jeunes

Mauricio Pochettino a finalement convoqué un groupe de 22 joueurs dans lequel figure Sergio Ramos, qui a disputé 45 minutes en Coupe de France, dimanche dernier lors de la victoire contre Feignies-Aulnoye (0-3). De nombreux joueurs y figurent et pourraient avoir leur chance au Moustoir: le défenseur El Chadaille Bitshiabu (16 ans), les milieux Xavi Simons (18 ans), Edouard Michut (18 ans), Nathan Bitumazala (19 ans), Ismaël Gharbi (17 ans) ou l’attaquant Sekou Yansané (18 ans).

La présence des joueurs du centre de formation s'explique aussi par les forfaits de Colin Dagba (cheville droite, son retour est après la trêve hivernale), Layvin Kurzawa (mollet gauche), Julian Draxler et Juan Bernat, dont l’évolution est jugée favorable et son retour annoncé pour janvier. Rafinha, Teddy Alloh, Denis Franchi et Alexandre Letellier font, eux, les frais des choix de Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG à Lorient: Navas, Rico, Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Diallo, Mendes, Bitshiabu - Di Maria, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala - Icardi, Messi, Yansané