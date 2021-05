Foot: Anthony Le Tallec prend sa retraite

A 36 ans, Anthony Le Tallec a décidé de raccrocher les crampons. L'attaquant, vainqueur de la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool, évoluait avec le FC Annecy en National 1. Il restera au club, pour y passer en parallèle ses diplômes d'entraîneur.

Après près de 20 ans de carrière, Anthony Le Tallec raccroche les crampons. L'attaquant français, âgé de 36 ans, évoluait depuis l'été 2019 du côté du FC Annecy, en National 1. Au total, l'ancien prodige annoncé aura participé à 574 matchs chez les professionnels, pour 104 buts marqués et 50 passes décisives.

"Cette décision a été très dure à prendre. J’ai cogité pendant un mois et demi. Lorsque je me suis rendu au club pour annoncer ma décision, j’avais la boule au ventre, je retraçais le fil de ma carrière, a confié Anthony Le Tallec dans un communiqué ce mercredi du FC Annecy. Mais il faut savoir s’arrêter et je pense que c’est le bon moment pour moi "

Une Ligue des champions au palmarès

Au côté de son cousin Florent Sinama-Pongolle, Anthony Le Tallec s'était fait une belle réputation en participation au sacre de l'équipe de France lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans, en 2001. A la même période, il inscrivait ses premiers buts avec son club formateur du Havre, d'abord en deuxième division puis en Ligue 1.

C'est en compagnie de Florent Sinama-Pongolle qu'il s'envole pour Liverpool à l'été 2002. Mais malgré une Ligue des champions remportée en 2005, en ayant participé à 3 matchs de la campagne victorieuse, les blessures ont grandement perturbé son début de carrière.

Appartenant à Liverpool jusqu'en 2008, Anthony Le Tallec a enchaîné les prêts, notamment à Sochaux où il a remporté la Coupe de France en 2007. Plusieurs expériences en Ligue 1 ont suivi, comme du côté d'Auxerre. Parti au FC Annecy en 2019, il aura contribué à l'accesion en National 1 puis au maintien du club.

La reconversion pour le retraité est déjà trouvée. Il restera au club, qui l'accompagnera dans sa démarche de formation pour l'obtention du diplôme Brevet Educateur Fédéral (BEF). "Cela fait un certain temps que j'y pense. Je voulais rester dans le milieu du foot, confie Le Tallec. J'ai envie de passer ce diplôme de coach et voir si ça me plaît". Pour l'heure, Anthony Le Tallec interviendra pour les jeunes licenciés du FC Annecy.