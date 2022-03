Guerre en Ukraine: la famille du Bordelais Ignatenko est arrivée en France

Bloqués en Ukraine, les proches du milieu de terrain ukrainien et bordelais Danylo Ignatenko sont enfin arrivés en Gironde. Son président Gérard Lopez a fait jouer ses contacts diplomatiques pour permettre leur rapatriement.

Très affecté par l’invasion de son pays par la Russie, l’Ukrainien Danylo Ignatenko était d’autant plus inquiet ces derniers jours que sa famille et sa belle-famille n’avaient pas encore pu quitter le pays, pris d’assaut par l’armée russe. Les proches du milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, prêté par le Shakhtar Donetsk, sont bien arrivés en Gironde, affirme L’Equipe.

David Guion, l’entraîneur du club bordelais, avait en conférence de presse salué "l’investissement personnel du président Gérard Lopez", qui a tout mis en œuvre pour qu’Ignatenko "retrouve sa famille le plus rapidement possible".

Les soutiens s’étaient multipliés en interne ces derniers jours

Lopez a notamment fait jouer ses connaissances diplomatiques afin de faciliter le départ de la famille du joueur de 24 ans depuis Kiev. "Il a retrouvé le sourire, le club a mis toutes les choses en place pour que sa famille puisse revenir en France, assurait vendredi dernier son coéquipier Gaëtan Poussin aux médias. (…) On essaye de lui parler tous les jours et de lui donner un peu de confort, un peu d’amour. On essaye de l’aider. C’est important qu’il puisse sourire et qu’il s’épanouisse dans son club."

Seul joueur ukrainien de Ligue 1, Danylo Ignatenko avait reçu de nombreuses marques de soutien de ses coéquipiers à Bordeaux. Après avoir marqué face à Clermont (1-1, 26e journée de L1), son capitaine Josuha Guilavogui était venu célébrer en venant enlacer l’Ukrainien sur le banc. Les Girondins s’étaient également échauffés avec des t-shirts floqués du drapeau ukrainien et du slogan "Stop War".