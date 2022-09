Il va relier Paris à Nantes dans un char à voile PSG

L’écrivain-aventurier Capitaine Rémi va prendre le départ du Parc des Princes en char à voile, ce mardi matin, pour rallier Nantes où il doit jouer son spectacle dimanche en réaction à la polémique suscitée par la réaction de Christophe Galtier sur les voyages en jet privé la semaine dernière.

Sans le PSG, il n’aurait pas envisagé ce moyen de transport. L’écrivain-aventurier Capitaine Rémi va tenter le pari de rejoindre Nantes en char à voile depuis Paris, d’où il s’élancera depuis le Parc des Princes, ce mardi matin à 9h30. Une traversée à bord d’un véhicule floqué d’un logo détourné du PSG: "Possible sans gasoil". L’initiative fait écho à la réaction ironique de Christophe Galtier sur le voyage de son équipe en jet privé pour se rendre à Nantes le 3 septembre dernier. Un moyen de transport beaucoup plus polluant que le train qui ne met que deux heures pour relier les deux villes.

"Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile!", avait-il lancé en réaction à une question sur le sujet. Une légèreté qui avait suscité de vives réactions dans le monde politique notamment. Le technicien parisien s’était excusé le lendemain après la victoire contre la Juventus (2-1) en regrettant une "mauvaise blague". Celle-ci a finalement donné des idées ce Breton coutumier des défis un peu fous après avoir rejoint la Laponie en stop déguisé en Père Noël, descendu la Seine en pédalo ou rejoint la Bruxelles en velib' pour manger une gaufre.

Un voyage de quatre à cinq jours

Et comme Rémi est attendu dimanche dans la capitale des Pays de la Loire pour y jouer un spectacle, il a saisi l’actualité au bond pour s’y rendre en char à voile. "Je devais aller en jet privé à Nantes pour jouer mon spectacle le dimanche 18 septembre, mais suite à la polémique du PSG avec Galtier et Mbappé, j’ai pris conscience que je pouvais y aller par un moyen plus écologique: le char à voile", sourit-il sur les réseaux sociaux.

Il empruntera des pistes cyclables à bord d’un char équipé de pédales au cas où le vent faiblirait. Son tracé de 550 kilomètres sera moins direct que la route (400 kilomètres) et empruntera l’Eurovélo 3 "direction Fontainebleau, Montargis avant de rejoindre Orléans", détaille-t-il sur son blog. "Il reste ensuite à longer la Loire d’Orléans à Nantes via la piste cyclable (La Loire à vélo) qui me fera passer par Blois, Tours, et Angers", poursuit-il en espérant parcourir cent kilomètres par jour. Il table sur un trajet de quatre à cinq jours et espère arriver à temps pour se produire.

"Le président de la Fédération de char à Voile indique que c’est possible de faire le trajet Paris–Nantes en 9h dans de bonnes conditions, explique-t-il. Adepte d’aventures de ce genre, j’estime plutôt qu’il va me falloir 4-5 jours pour arriver à Nantes." L’engin - avec lequel il s'est familarisé sur un parking lundi - lui a été fourni par l’entreprise Seagull spécialisée dans les chars à voile et basée à Ploeren (Morbihan). "Personne ne l’a jamais fait (le trajet Paris-Nantes, ndlr) en char à voile, je vais donc tester cette faisabilité et je ferais un retour à Galtier", conclut l’aventurier.