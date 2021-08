Incidents de Nice-OM: le supporter frappé par l'adjoint de Sampaoli "toujours hospitalisé", selon le Gym

Dans un communiqué publié ce lundi, l'OGC Nice a dénoncé "l'attitude irresponsable" de certains membres de l'OM lors des incidents qui ont émaillé le match entre les deux clubs à l'Allianz Riviera. En précisant que le supporter frappé par l'adjoint de Jorge Sampaoli était toujours à l'hôpital.

L'OGC Nice monte au créneau. Le club azuréen a publié ce lundi un communiqué "pour faire tout la lumière sur les incidents" et pour dénoncer "l'attitude irresponsable" de certains membres de l'OM. "A commencer par l’inconscience de deux joueurs cadres de l’OM (Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, ndlr) perdant toute maîtrise en visant des spectateurs à bout portant." Le Gym fustige également le comportement d'un adjoint de Jorge Sampaoli, qui "a traversé le terrain pour agresser et mettre KO un supporter, qui n’avait certes rien à faire sur le terrain, mais qui n’en est pas moins toujours hospitalisé."

Le personnel de l'OM a "envenimé la soirée", selon l'OGCN

Selon le Gym, deux de ses joueurs (Justin Kluivert et Jean-Clair Todibo) ont également été "agressés à leur tour gratuitement par un membre de la sécurité marseillaise". "Sans oublier les provocations et dérapages propices aux débordements de plusieurs joueurs marseillais dès la première période." L'OGCN va même plus loin, en affirmant que le point de bascule de la soirée a été causé par "l'attitude irresponsable de plusieurs membres du club marseillais."

Les tensions entre les deux clubs sont même montées jusqu'aux deux présidents, puisque Jean-Pierre Rivère a confié ce lundi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC qu'il avait eu une altercation avec Pablo Longoria. "C'est vite monté dans les tours, très haut et c'est parti très loin, a témoigné le patron du club niçois. J'avais ma femme à côté et mes deux enfants, qui sont petits. Quand je vois le président de l'OM qui était à deux doigts de faire des actes à ne pas faire par rapport à ma femme..."