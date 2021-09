Incidents Nice-OM: Longoria critique sévèrement les décisions de la LFP

Au lendemain des sanctions annoncées par la commission de discipline de la LFP au sujet des incidents survenus à la fin du match de Ligue 1 Nice-OM, le club olympien et son président Pablo Longoria ont regretté le manque fermeté de l’instance disciplinaire.

La LFP n’a pas apaisé les tensions. Après que la commission de discipline a donné son verdict sur les incidents qui ont éclaté à la fin du match de Ligue 1 Nice-OM mercredi soir, les commentaires et les critiques fusent de toutes parts. Alors que la rencontre sera rejouée sur terrain neutre, le Gym a écopé de deux points de pénalité (dont un avec sursis) et de trois matchs à huis clos. Côté olympien, Alvaro Gonzalez est suspendu deux matchs tandis que Dimitri Payet a pris un match avec sursis. Le préparateur physique Pablo Fernandez est quant à lui suspendu de banc de touche jusqu’à la fin de la saison.

Pour l’OM, les sanctions à l’égard des Aiglons ne sont pas assez sévères : "Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté", indique un communiqué publié ce jeudi sur le site du club.

Longoria : "Nos joueurs ont été ce soir-là les victimes"

Des critiques appuyées Pablo Longoria. Le président marseillais ne comprend pas non plus les sanctions à l'égard de ses joueurs : "Les autorités du football avaient l’occasion historique de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits, comment le patron olympien. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l’arbitre de la rencontre qui n’a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité. En tant que président de l’OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du football."