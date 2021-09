Incidents Nice-OM: Anelka défend Payet et assure que lui aurait même jeté ses chaussures

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, mercredi soir, Nicolas Anelka a donné raison à Dimitri Payet. L'ancien buteur des Bleus juge légitime la réaction du meneur de jeu marseillais lors des incidents du match Nice-OM.

"Pour moi, c'est une réaction normale". Nicolas Anelka comprend totalement le comportement de Dimitri Payet lors des incidents du match Nice-OM. L'ancien international français, nouveau membre de la Dream Team RMC Sport, a affirmé mercredi soir qu'il aurait été plus loin que le meneur de jeu marseillais: "T'es joueur de foot, tu reçois une bouteille dans le dos... Moi, je suis accord avec Payet à ce moment-là. À sa place, je jette deux bouteilles plus mes chaussures".

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

Lors de ce match à l'Allianz Riviera, disputé le 20 août pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, Dimitri Payet avait été touché par une bouteille lancée par un spectateur. Il avait alors réagi en renvoyant ce projectile, ce qui avait déclenché l'envahissement de terrain par des dizaines de supporters niçois. Avec ce geste, le numéro 10 de l'OM s'est exposé à une sanction de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

Pour une défaite sur tapis vert de l'OGC Nice

"Je veux bien qu'on soit exemplaire, mais il ne faut pas abuser non plus", a insisté Nicolas Anelka dans Rothen s'enflamme sur RMC. Ainsi, à quelques heures de la décision de la commission de discipline, l'ancien buteur du PSG et du Real Madrid a estimé que les sanctions devaient surtout viser l'OGC Nice.

"Déjà, quand Nice a marqué, il y avait du monde sur le terrain, a-t-il observé. Donc c'est une faute. (...) Je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse se poser la question pour savoir qui a perdu le match. Pour moi, c'est clair que c'est Nice. Les fautifs sont les Niçois, qui ont laissé les supporters entrer sur le terrain quand il y a un but, et qui ont fait les jets de bouteille".