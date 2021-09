Incidents Nice-OM: un match gelé serait "une prime à la violence" selon le club phocéen

Alors que la commission de discipline de la LFP doit statuer ce mercredi sur le sort du match arrêté Nice-OM en Ligue 1, l'option d'un match gelé, sans aucun point distribué, a été évoquée mardi dans la presse. Une idée qui énerve particulièrement les dirigeants olympiens.

L'OM compte bien défendre ses intérêts, et met déjà la pression sur la commission de discipline de la LFP. Alors que l'instance doit se réunir ce mercredi pour statuer sur le sort du match arrêté Nice-OM, le 22 août dernier en Ligue 1 après de graves incidents à l'Allianz Riviera, l'option d'un match "gelé" sans aucun point distribué a été évoquée mardi dans la presse. Et les dirigeants marseillais sont très remontés à l’idée que ces possibles sanctions soient réelles.

"L’OM ne peut que demander les trois points, d’abord parce que c’est la jurisprudence, ensuite parce que si la sanction sportive est équivalente aux deux clubs (zéro point pour Nice, zéro point pour l'OM), cela signifierait que le casseur et la victime sont placés sur le même plan", explique à RMC Sport Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen.

>>> La Ligue 1 en direct

"Demain des supporters pourront venir frapper des joueurs sur un terrain dans l’espoir de rejouer un match ou d’obtenir match perdu pour les deux équipes"

Au-delà de la mauvaise opération comptable, l'OM regrette le message qui serait envoyé au public et aux observateurs en cas de rencontre gelée. "Cette décision ferait courir un risque considérable à tous les joueurs de Ligue 1, poursuit Cardoze. Cela reviendrait à dire que le supporter qui frappe Payet ne pénalise pas plus son club que celui du joueur victime? Ce serait une prime à l’envahissement de terrain et aux débordements. Demain des supporters pourront venir frapper des joueurs sur un terrain dans l’espoir de rejouer un match ou d’obtenir match perdu pour les deux équipes! Personne ne doit courir ce risque. Ça ne peut pas être un exemple pour la société. Ce serait une prime à la violence."

Jacques Cardoze s'interroge par ailleurs sur ces éventuelles fuites avant même les nouvelles auditions de ce mercredi: "Je trouve humiliant et offensant pour les membres de la commission de discipline que le résultat des sanctions apparaisse dans la presse 24 heures avant qu’elle se soit réunie..."