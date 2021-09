Incidents Nice-OM: Sampaoli à Paris pour plaider la cause marseillaise, Galtier également présent

Jorge Sampaoli et Dimitri Payet se joindront à la délégation de l'OM qui se rend à Paris ce mercredi pour défendre son cas face à la commission de discipline, dans le cadre des incidents qui ont éclaté lors de Nice-OM, le 22 août dernier. Côté niçois, Christophe Galtier fait également le déplacement.

L’Olympique de Marseille a rendez-vous avec la commission de discipline ce mercredi. Le club phocéen se déplace en force pour défendre sa cause auprès des instances, après les graves incidents qui ont émaillé la rencontre Nice-OM, le 22 août dernier. La rencontre n’avait pas pu aller à son terme.

Trois jours plus tard, plusieurs décisions étaient déjà tombées, notamment un huis clos à titre conservatoire pour l’Allianz Riviera, le stade de Aiglons. La commission de discipline doit justement procéder à de nouvelles auditions mercredi, notamment pour statuer sur le résultat de la rencontre. Un match qui pourrait être gelé, selon L’Equipe.

Pour ce rendez-vous crucial, la délégation marseillaise sera représentée par Pablo Longoria, son président, Olivier Grimaldi (avocat), Alexandre Miahle (directeur juridique), Jacques Cardoze (directeur de la communication), Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez - le préparateur physique suspendu pour son coup de poing -, ainsi que Dimitri Payet.

Des joueurs de Nice en visio

Jorge Sampaoli tenait à être sur place à Paris pour défendre ses troupes et témoigner du sentiment de peur et du manque de sécurité ressentis à Nice. Payet a choisi d’être présent lui aussi pour représenter les joueurs. Il aura ainsi tout le loisir d'évoquer le jet de projectile dont il a étyé victime et d'expliquer à la commission sa réaction.

Si l'OM va donc monter en force pour plaider sa cause, côté Nice, l'entraîneur Christophe Galtier sera lui aussi présent. Le capitaine Dante ainsi que Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert, touchés dans l'émeute, participeront en visioconférence. La directrice juridique de l'OGC Nice (Marion Combe) sera présente.

Des décisions attendues dans la soirée

Après plusieurs alertes au cours de la rencontre, la soirée avait fini par dégénérer à partir de la 75e minute quand une nouvelle bouteille a été lancée sur Dimitri Payet, le touchant violemment dans le dos. L’international français s’était alors écroulé, avant de se relever pour renvoyer la bouteille vers la tribune, et en jeter une autre, sombrant dans un accès de colère qui allait plonger la soirée dans une sombre folie.

La tension est était alors vite montée de plusieurs crans, des spectateurs envahissant la pelouse pour s’en prendre physiquement aux joueurs marseillais. L’énorme échauffourée qui s’en est suivie a été difficilement contenue. Et ce sont les Marseillais, en refusant de remettre les pieds sur le terrain, qui mettaient fin à la mascarade.

Tout l'enjeu pour la commission de discipline sera de déterminer la chaîne de responsabilité - ou plutôt d'irresponsabilité - qui a conduit à de tels événements. La décision de la commission devrait être connue dans la soirée, ce mercredi.