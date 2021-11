Incidents OL-OM: ce que l'on sait du lanceur présumé de la bouteille sur Payet

Soupçonné d'avoir lancé la bouteille d'eau qui a percuté Dimitri Payet dimanche soir lors d'OL-OM en Ligue 1, et donc d'avoir entraîné l'arrêt prématuré de la rencontre, un homme de 32 ans a été interpellé. Celui-ci n'est pas connu comme étant un ultra, et n'est pas connu non plus des services de police.

Il est soupçonné d'être l'homme qui a fait basculer une belle soirée de football en un pitoyable spectacle. Alors que le choc de Ligue 1 entre l'OL et l'OM, dimanche soir au Groupama Stadium, a été arrêté de manière très prématurée après que le Marseillais Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau au niveau de la tête, un individu a rapidement été interpellé.

Le lanceur présumé du projectile est un homme de 32 ans, né en 1989 et inconnu des services de police, fait savoir à BFMTV une source policière. Il s'agit d'un supporter lyonnais, mais celui-ci n'est pas connu comme étant un ultra. Via les écrits de son président Jean-Michel Aulas sur Twitter, puis un communiqué publié ce lundi, l'OL a d'ailleurs souligné que l'homme en question "n’était pas membre d’un groupe de supporters et n’était pas abonné".

Payet a décidé de porter plainte

Ce lundi à la mi-journée, l'individu était toujours en garde à vue, pour violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours avec arme et dans une enceinte sportive.

Comme expliqué précédemment par RMC Sport, Dimitri Payet - qui n'a pas participé à l'entraînement du jour - a décidé de porter plainte, et l'OM de se constituer partie civile. Le Réunionnais, touché par ces nouveaux incidents, quelques mois après ceux de Nice, devait voir un médecin de la médecine du travail pour faire évaluer les conséquences psychologiques et éventuellement physiques de cette agression.