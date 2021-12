Incidents OL-OM: cinq matchs ferme de suspension pour Aulas après ses propos envers l'arbitre

Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a été sanctionné de dix matchs de suspension, dont cinq ferme, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour son "comportement" lors du match contre Marseille, a indiqué la LFP mercredi.

Malgré sa confiance affichée quelques heures tôt sur RMC, il a été lourdement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Pour avoir tenu des propos jugés menaçants à l'égard de l'arbitre Ruddy Buquet lors du match arrêté le 21 novembre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, Jean-Michel Aulas a écopé mercredi de cinq matchs ferme de suspension et de cinq autres avec sursis. Le président de l'OL est ainsi privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.

Après l'arrêt du match OL-OM, causé par le jet d'une bouteille sur Dimitri Payet, l'arbitre Ruddy Buquet avait rapporté cette phrase de Jean-Michel Aulas à son égard: "La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (le comité exécutif de la Fédération française de football, ndlr) et ça ne va pas en rester là".

"Ce n'était pas du tout une pression"

Dans l'émission Rothen s'enflamme, Jean-Michel Aulas a toutefois nié avoir voulu menacer l'arbitre: "J'ai beaucoup de respect pour M. Buquet, qui est probablement l'un des meilleurs arbitres à l'heure actuelle. La phrase a été prononcée une fois que le match était arrêté et cela concernait la gestion de l'arrêt d'un match, entre ce que doit faire l'arbitre et ce que doit faire le préfet. Ce n'était pas du tout une pression".

La sanction prend effet le 21 décembre. Jean-Michel Aulas va donc commencer à purger ses cinq matchs de suspension à compter de la rencontre OL-Metz, prévue le 22 novembre au Groupama Stadium pour la 19e journée de Ligue 1. Il sera également suspendu pour le choc face au Paris Saint-Germain, le 9 janvier, mais aussi le derby contre l'AS Saint-Étienne qui aura lieu au cours du week-end du 21-23 janvier.

Le 8 décembre, de premières décisions ont été rendues par la commission de discipline sur les incidents du match entre les deux Olympique: l'OL a écopé d'un point en moins ferme et d'un huis clos; la rencontre a été déclarée à rejouer en intégralité sans public.