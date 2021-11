Incidents OL-OM: "Ma décision a toujours été de ne pas reprendre", assure Buquet

Après le fiasco lié à l’interruption du choc entre l’OL et l’OM, ce dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, Rudy Buquet a expliqué sa décision sur Amazon Prime Vidéo. L’arbitre de la rencontre explique qu’il a toujours souhaité mettre un terme à la rencontre.

Face à l’ampleur du fiasco, il est venu s’expliquer lui-même. Après l’interruption du choc entre l’OL et l’OM, ce dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, Rudy Buquet a pris la parole pour tenter d’éclaircir le brouillard. Alors que la LFP et la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône se sont écharpés par communiqués interposés, l’arbitre de la rencontre a donné sa version des événements.

"On aurait aimé que ça se passe autrement, a-t-il déclaré. Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. Il a été évoqué des risques de troubles à l'ordre public, qui ont été pris en considération dans un premier temps. Mais je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre la partie. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte. Mais ma décision était d’arrêter la rencontre, pour des raisons sportives évidentes. Il y a beaucoup de considérations à prendre en compte en termes de sécurité. Il y a un stade plein, l’évacuation des joueurs… Mais in fine, la décision de ne pas reprendre, c'est moi qui l'ai prise."

Aulas assure que M. Buquet a changé d’avis

Un discours qui n’explique pas pourquoi le speaker du Groupama Stadium a dans un premier temps annoncé que le match allait reprendre, après plus d’une heure d’interruption. De passage en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a affirmé que M. Buquet avait changé d’avis en cours de soirée. D’après le président des Gones, l’arbitre de 44 ans a validé la reprise de la partie, avant de revenir sur sa décision un peu plus tard.

Pablo Longoria, le président de l’OM, s’est montré plus flou sur la question: "C’était à l’arbitre de prendre la décision. C’était une décision sportive de faire arrêter le match. Après, il y a d’autres considérations. On a demandé à prendre compte l’état psychologique de nos joueurs. Nous, on a toujours dit qu’on respecterait la décision de l’arbitre. C’est une autre soirée noire."