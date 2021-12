Incidents Paris FC-OL: ce que risquent les deux clubs devant la commission de discipline ce lundi

C’est lundi, à l’issue de la commission de discipline de la FFF, que le Paris FC et l’Olympique Lyonnais vont être fixés sur leur sort après les incidents qui ont éclaté au stade Charléty, le 17 décembre à la mi-temps du 32e de finale de Coupe de France. Les deux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s'exposent à des lourdes sanctions.

La commission de discipline de la FFF se réunit lundi matin pour aborder une dernière fois le dossier PFC-OL. Très tôt, les clubs et les officiels seront auditionnés. Jean-Michel Aulas ne sera pas entendu, lui qui est suspendu de toute fonction officielle. Dans la foulée, l’instance délibérera à partir de 10h. Les sanctions devraient tomber en début d’après-midi.

Un match perdu pour l'OL est une "possibilité"

La commission de discipline de la FFF a donc placé dès lundi dernier ce dossier en instruction. Son étude n’aura pris qu’une semaine. Chose rare puisqu’habituellement, la LFP met elle deux semaines. Il faut dire que les éléments sont arrivés très rapidement. Le rapport de l'arbitre, dès le lendemain des incidents. Les sanctions prises seront celles fixées par les règlements généraux. Un match perdu pour Lyon est une "possibilité" même si cela dépendra des rapports des officiels, des vidéos et des autres pièces du dossier. Mais la commission pourrait taper encore plus fort comme l'OL est en situation de récidive. Le Paris FC n'est pas non plus à l'abri, selon les défauts de sécurité qui seront relevés.

Pour rappel, le 32e de finale de Coupe de France entre les deux clubs avait été arrêté à la pause le 17 décembre dernier sur le score de 1-1 après que des incidents éclatent dans les tribunes de Charléty. Des supporters de l'OL et du PSG ont notamment été impliqués dans les bagarres, alors que la sécurité du Paris FC a été remise en cause. Depuis les événements, les prises de parole des deux clans se sont succédées, via des communiqués ou interventions dans les médias. Après dix jours de rebondissements en tout genre, les deux parties vont donc être fixées dans les prochaines heurtes.