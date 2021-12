Incidents Paris FC-OL: les gardes à vues des trois membres de la "Porte 411" ont été levées

Alors que trois membres du groupe d'ultras du PSG "Porte 411" avaient été interpellés ce mardi après les incidents de Paris FC-OL, deux d'entre eux sont convoqués devant le Tribunal correctionnel à une date ultérieure.

Nouveau rebondissement dans l'enquête sur les incidents de Paris FC-OL. Les gardes à vue des trois personnes membres de la "Porte 411" ont été levées dans la journée. Un classement sans suite a été décidé ce mardi pour l'une d'entre elles, faute d'infraction suffisamment caractérisée. Les deux dernières sont convoquées devant le Tribunal correctionnel à une date ultérieure pour être jugés du chef de violences en réunion.

Elles ont été placées sous contrôle judiciaire ce jour dans l'attente de leur comparution avec notamment interdiction de paraître dans un stade ou aux abords, annonce le Parquet de Paris à RMC Sport.

Une vingtaine de supporters du groupe présents à Charléty

Après leur interpellation ce mardi, les services de police avaient dénombré une vingtaine de supporters du groupe "Porte 411" dans les travées de Charléty, lieu des incidents vendredi dernier lors des 32es de finale de la Coupe de France. Alors que le Paris FC a démenti ce mercredi que le match contre l'OL n'était pas classé à risque, les Bad Gones et le Collectif Ultras Paris, principaux groupes d'ultras de Lyon et du PSG ont condamné les agissements.

Alors que l'issue sportive de la rencontre est encore en suspens, le Paris FC et l'OL seront fixés sur leur sort au plus tard le 28 décembre par la Commission de discipline de la FFF, qui s'est réunie en urgence trois jours après les incidents. Les parties seront auditionnées le 27 décembre, quelques jours avant le début des 16e de finale de la Coupe de France, prévus les 2 et 3 janvier.