Incidents Paris FC-OL: le dossier en instruction, les décisions connues au plus tard le 28 décembre

Réunie en urgence ce lundi, la commission de discipline de la FFF a décidé de placer le dossier sur les incidents survenus lors du match de Coupe de France Paris FC-OL en instruction. Aucune mesure conservatoire n’a été décidée, les sanctions seront décidées "au plus tard" le 28 décembre.

Il faudra être patient pour connaître le verdict et les sanctions de Paris FC-OL. Réunie ce lundi en urgence et en visio-conférence, la FFF n’a pas encore pris de décision au sujet du match arrêté des 32es de finale de Coupe de France ce vendredi, selon nos informations. Le dossier a ainsi été placé en instruction et aucune mesure conservatoire n’a été prise.

"Les parties auditionnées le 27 décembre"

Dans un communiqué publié plus tard, la fédération a confirmé le placement du dossier en instruction. Tout en précisant que "les parties seront auditionnées le lundi 27 décembre" et que les décisions seront rendues "le mardi 28 décembre au plus tard, avant les 16es de finale de la compétition qui se déroulent les 2 et 3 janvier 2022". À noter que les membres de la commission seront bien présents au siège de la FFF, alors que les officiels et clubs seront en visioconférence.

À la pause de la rencontre, des incidents ont éclaté dans les tribunes de Charléty alors que le score était de 1-1, obligeant l’arbitre a arrêté le match. Depuis, les versions des faits se sont succédées sans que le flou ne se disperse autour des responsabilités de chaque club. La présence d’ultras du PSG a même été confirmée par les enquêteurs ce lundi.

Le PFC porte plainte contre les supporters lyonnais, l'OL interdit leur déplacement

Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, le président du Paris FC Pierre Ferracci a dénoncé des "pressions" de l’OL sur la commission de discipline, tout en indiquant porter plainte contre deux associations de supporters lyonnais. Le club rhodanien avait déjà indiqué interdire le déplacement de ses supporters jusqu’à nouvel ordre.

En attendant de dénouer le vrai du faux, le Paris FC retrouve le stade Charléty ce lundi pour la 19e journée de Ligue 2 et la réception d'Amiens. L'OL accueillera Metz ce mercredi en Ligue 1 alors que le vainqueur de ce duel de ce 32e de finale se déplacera à Nice au prochain tour, à une date encore inconnue.