Incidents Saint-Etienne-Angers: pas de point retiré mais des tribunes fermées pour les Verts

Après les incidents intervenus lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Angers, le 22 octobre dernier, les Verts ont écopé par la LFP d’un match à huis clos, de deux matchs à l’extérieur sans supporters et d’une fermeture des virages pour les deux prochaines rencontres à Geoffroy-Guichard.

Saint-Etienne craignait un retrait de point, après les incidents qui ont retardé le début de la rencontre face à Angers, le 22 octobre dernier (2-2). Sur ce volet des incidents, les Verts s’en sortent bien puisque la LFP, qui a tranché ce mercredi soir, a décidé de ne pas sanctionner le club stéphanois sur le plan comptable. Un soulagement pour Saint-Etienne, déjà englué à la 19e place du championnat avec 9 points.

En revanche, les Verts ne pourront pas compter sur leurs supporters lors des prochains matchs. La LFP a en effet décidé d’un huis clos total, qui a déjà été purgé de manière préventive lors de la réception de Clermont, avant la trêve internationale, et de la fermeture des tribunes Paret et Snella pour deux rencontres supplémentaires. Ces deux tribunes, qui correspondent aux virages de Geoffroy-Guichard où se réunissent les groupes de supporters, seront donc fermées pour les matchs face au Paris Saint-Germain (28/11) et au Stade Rennais (05/12).

Saint-Etienne regrette les sanctions collectives

Enfin, la commission de la LFP a décidé de la fermeture de l’espace visiteur dédié aux supporters de Saint-Etienne pour deux rencontres. Le premier de ces deux matchs a toutefois été purgé, lui aussi, lors du déplacement à Metz le 30 octobre.

L’AS Saint-Etienne a réagi dans un communiqué et "regrette ces nouvelles sanctions collectives et en appelle à la responsabilité de chacun". "Le club réaffirme sa détermination à poursuivre sa collaboration constante avec les supporters, les autorités et les instances concernées", a ajouté le club. Les prochains matchs, sans supporters, s’annoncent déterminants dans la course au maintien.