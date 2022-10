"J’étais heureux à Marseille", Milik revient sur son passage contrasté à l’OM et son départ

Dans une interview accordée à L’Équipe, Arkadiusz Milik explique pourquoi il a choisi de quitter l’OM durant l’été afin de rejoindre la Juventus. L’attaquant polonais revient également sur sa collaboration compliquée avec Jorge Sampaoli.

Il s’est laissé séduire par le charme de la Vieille Dame. Après un an et demi passé à l’OM, Arkadiusz Milik s’est engagé pour la Juventus à la fin du mercato estival, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Et l’attaquant polonais réussit un début de saison plutôt convaincant dans le Piémont, avec quatre buts en 11 apparitions (toutes compétitions confondues). Même s’il n’est pas toujours titulaire. Dans une interview accordée à L’Équipe, le buteur de 28 ans revient sur son passage à Marseille, lors duquel il a inscrit 30 buts en 55 matchs (toutes compétitions confondues).

"J’étais heureux à Marseille, l’équipe s’améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les six mois nous étions plus forts, explique Milik. Je suis arrivé en janvier, l’été suivant les dirigeants ont pris six ou sept joueurs important et nous nous sommes qualifiés en Ligue des champions. Ensuite, avec la Ligue des champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité. Mais j’ai eu une possibilité et j’ai voulu la saisir."

"J’aurais pu faire mieux à Marseille"

Interrogé sur son positionnement, l’ancien n°9 de l’OM estime qu’il évoluait dans un rôle isolé sous les ordres de Jorge Sampaoli. A la Juventus, Massimiliano Allegri lui offre plus de soutien en attaque.

"Tous les matchs, ou presque, que j'ai disputés ici, on a joué à deux pointes. Et je pense que c'est plus facile pour n'importe quel attaquant de jouer à deux, tu as plus d'espaces, plus de situations. À Marseille, c'était différent. Avec Sampaoli, j'étais souvent seul dans la surface, marqué par deux défenseurs, et nous n'avions pas de joueurs avec les caractéristiques pour rentrer dans la surface, ils avaient d'autres profils. Ici, je me sens bien. J'ai eu une belle expérience à Marseille, je suis content de ce que j'y ai fait, même si j'aurais pu faire mieux. Et cette ville restera toujours dans mon cœur".