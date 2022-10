Juventus: les premières images du retour de Paul Pogba à l'entraînement, à un mois du Mondial

Absent des terrains depuis une blessure au genou droit lors de la pré-saison au mois de juillet et opéré il y a six semaines, Paul Pogba a fait son grand retour à l'entraînement ce mardi. Dans une vidéo relayée par la Juventus Turin sur les réseaux sociaux, on voit notamment le milieu de terrain français faire des sprints.

Le compte à rebours est lancé pour Paul Pogba. Alors qu’il n’a pas joué en match officiel depuis le 19 avril dernier avec Manchester United, le milieu de terrain français, gravement blessé au genou droit lors de la pré-saison avec la Juventus Turin, a fait son retour à l’entraînement ce mardi.

Environ un mois et demi après son opération, Pogba est apparu en train de faire quelques sprints sur la pelouse du centre d’entraînement des Bianconeri. "C’est seulement le premier jour", lance le champion du monde 2018 dans une vidéo relayée par la Juventus Turin sur son compte Twitter.

Toujours un espoir d'aller au Mondial

Pogba conserve ainsi un espoir de faire partie de la liste pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre) qui sera dévoilée par Didier Deschamps le 9 novembre. Ce qui semblait hautement improbable il y a encore un mois l’est donc de moins en moins si l’on se fie aux dernières nouvelles. Ce week-end, Pogba avait déjà pu recourir sans gêne.

La Gazzetta dello Sport affirme que la Juve espère pouvoir convoquer Pogba dans une semaine pour le match au Benfica Lisbonne en Ligue des champions, après seulement une semaine d'entraînement. Le milieu de terrain devrait alors surtout faire profiter de son leadership dans les vestiaires à ses coéquipiers à l'occasion d'un match capital pour l'avenir européen de la Juve. Pour le voir jouer, il faudra peut-être attendre le match contre Lecce le 29 octobre ou la dernière rencontre de C1 contre le PSG le 2 novembre.

En attendant, après des semaines à l’infirmerie où l’ancien Mancunien est presque uniquement revenu dans l’actualité à cause de la retentissante affaire médiatico-judiciaire autour de lui, le voir de nouveau sur un rectangle vert est déjà une petite victoire.