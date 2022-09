Juve-Salernitana: Milik et Bonucci furieux contre le VAR sur la dernière action polémique

Les joueurs de la Juventus fulminent contre l’arbitrage après le but refusé à Arladiusz Milik dans le temps additionnel du match contre la Salernitana (2-2), dimanche. Pour eux, l’assistance vidéo a complètement zappé la présence d’un joueur adverse couvrant Bonucci.

La fin de rencontre entre la Juventus et la Salernitana (2-2) a viré au chaos, dimanche. Menée 0-2, la Juve a égalisé dans le temps additionnel sur un penalty transformé en deux temps par Leonardo Bonucci (90e+3) avant de croire à la victoire sur une nouvelle réalisation d’Arkadiusz Milik quelques instants plus tard. En extase, le Polonais a même retiré son maillot, synonyme de deuxième carton jaune et d’expulsion… avant que son but ne soit annulé pour une position de hors-jeu de Bonucci.

Le message d'Arkadiusz Milik sur Instagram © Capture Instagram

Dans la nuit, l’attaquant prêté à par l’OM a publié une story Instagram dans laquelle il assure que les arbitres n’ont pas remarqué la présence d'Antonio Candreva, près du poteau de corner, couvrant Bonucci. Le Polonais n’a "pas les mots" pour décrire une image avec une ligne tracée, censée montrer la position licite de son partenaire et donc la validité de son but.

A l’issue de la rencontre, Bonucci a aussi pesté contre cette décision en estimant ne pas gêner le gardien adversaire, Sepe, mais surtout qu’il n’était pas en position en hors-jeu.

Bonucci doute que la position de Candreva ait été étudiée

"L'explication qu'on m'a donnée était qu'un hors-jeu actif avait été détecté, a confié le capitaine italien. Sepe n'aurait jamais attrapé le ballon, ma position n'interfère pas avec une intervention du gardien de but, le règlement le dit. Ensuite, il y a un doute sur le fait que la position de Candreva n’a même pas été prise en compte puisque sur l'image fixe, vous ne pouvez pas la voir. Je suis à moins d’un mètre (de son défenseur) et Candreva est plus bas comme le montre la coupe de la pelouse. J'espère qu'elle a été prise en compte. L'image devait être complète mais cela ne s'est pas produit. Peu importe, ma position n’est pas active et le défenseur me tire le maillot."

La rencontre s’est terminée dans un climat très tendu avec la colère de la Juventus et une grosse altercation entre les joueurs des deux équipes. En plus de Milik, trois autres personnes ont été exclues: Juan Cuadrado, Federico Fazio et l’entraîneur Massimiliano Allegri.