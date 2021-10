"Je resterai toujours ici": Verratti clame son amour pour le PSG

Dans un entretien accordé à France Info, Marco Verratti exprime son bonheur d’être au PSG. Et le milieu de terrain italien de 28 ans, arrivé à l’été 2012, laisse entendre qu’il souhaite y terminer sa carrière.

La Une du Mundo Deportivo semble tellement loin. Elle ne date pourtant que de 2017. Marco Verratti posait alors en couverture du journal catalan afin d’exprimer sa volonté de rejoindre le Barça. Quatre ans et demi plus tard, il est toujours au PSG. Et il ne regrette absolument pas son départ avorté en terre blaugrana. A 28 ans, le milieu de terrain italien est pleinement épanoui à Paris.

"Je suis tombé amoureux de ce club"

"Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matchs, c'est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée", explique "Petit Hibou" dans un entretien accordé à France Info.

Marié depuis cet été au mannequin Jessica Aïdi, "Petit Hibou" se sent désormais comme à la maison dans la capitale, où il a débarqué sur la pointe des pieds à l’été 2012, en provenance de Pescara (11 millions d’euros). "J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu, résume le vainqueur de l’Euro 2021 (48 sélections, 32 buts). Mes enfants sont nés ici! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs."

"Quand on est avec Messi, on oublie son âge"

Avec 350 matchs au compteur (9 buts, 58 passes décisives), Verratti est aujourd’hui le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG, derrière Jean-Marc Pilorget (435) et Sylvain Armand (380). Et il entend bien prendre la pole dans les années à venir. Avec une possible fin de carrière au Parc des Princes: "Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici".

En attendant, le n°6 du PSG, qui n'a disputé que quatre matchs cette saison (entre son retour tardif de vacances après l'Euro et une blessure au genou), savoure la chance de pouvoir côtoyer Lionel Messi: "La vie m’a donné l'occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde, ici, tous les jours. Physiquement il est très bien, et avec le ballon au pied il est encore mieux. Quand on est avec lui, on oublie son âge. Il a tellement été fort quand il jouait contre nous qu’on va profiter de lui maintenant".