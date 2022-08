JO 2024: le nouveau préfet de Paris vante les mérites de la France dans la gestion d'évènements

Laurent Nunez, noveau préfet de police de Paris, rassure sur la capacité de la France d'accueillir des grands évènements malgré le récent fiacso au Stade de France. Il va s'activer dès la rentrée sur la préparation de la sécurité pour les JO 2024.

Laurent Nunez a pris ses fonctions de nouveau préfet de police le 20 juillet dernier en remplacement du très décrié Didier Lallement, dans l'oeil du cyclone après le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions. Et il a reçu une vaste feuille de route du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin: de la sécurité des JO à l'éradication express du crack en passant par la lutte contre la délinquance. Dans un entretien à l'AFP, il a promis de l'appliquer avec "une grande détermination".

La cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine "se fera, c'est clair"

Il s'est notamment prononcé sur la cérémonie d'ouverture des JO - une grande parade navale sur la Seine - qui constitue un défi énorme en terme de sécurité. "La cérémonie se fera, c'est clair", a-t-il lancé. Il reconnaît qu'il y a "encore des discussions sur la jauge" des spectateurs qui assisteront à cet événement depuis les quais bas et les quais hauts de la Seine.

A l'origine, les organisateurs tablaient sur 600.000 spectateurs, mais plusieurs voix se sont élevées pour recommander, comme la Cour des comptes dans un pré-rapport, la réduction du format. Son prédécesseur, Didier Lallement, avait également fait part de ses réticences.

Nunez a tenu à rassurer sur les capacités de la préfecture de police d'assurer la sécurité lors des JO, malgré les nombreux débordements et les violences lors de la dernière finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) organisée au Stade de France, le 28 mai dernier. "On a organisé déjà plein d'événements qui se sont bien passés, a-t-il rappelé. Sur la gestion d'événements et de l'ordre public, on est un pays qui fait référence dans le monde".

"Dès la rentrée", le nouveau préfet Nuñez va organiser un "pilotage beaucoup plus fin" de la mission mise en place pour assurer le suivi de toutes les thématiques entourant la préparation des JO: transports en commun, circulation, sécurité civile, sécurisation des sites... Pour se faire, il "présidera lui-même les réunions avec les directeurs concernés". Il relève avec satisfaction "une clarification de la gouvernance de la sécurisation des JO". Le président Emmanuel Macron a spécifié qu'"elle relevait du ministre de l'Intérieur et, pour la plaque parisienne, du préfet de police de Paris sous l'autorité du ministre".