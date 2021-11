L’étonnante anecdote de Rami sur son retour: "On a plus parlé de mon slip que du match"

Adil Rami (35 ans), défenseur de Troyes, sourit de sa grande notoriété dans la ville de son nouveau club, qu’il a rejoint l’été dernier. Il s’amuse même d’avoir retenu l’attention pour son slip lors de son premier match, pour son retour en Ligue 1.

Il a préféré Troyes à Los Angeles, l’été dernier. Depuis, Adil Rami ne passe pas inaperçu dans la ville champenoise. Dans une interview au Parisien, il s’amuse que les gens le reconnaissent "tout le temps". Et le champion du monde remarque que ses premiers pas avec l’ESTAC, pour son retour en Ligue 1, ont retenu l’attention pour une raison un peu particulière.

"Je suis aussi un slip !"

"On me donne plus d’importance que le club, explique Adil Rami. Regardez, pour mon premier match ici, contre Nice, on a plus parlé de mon slip que du match. Parce qu’on voyait bien mon sexe à travers mon short ! Eh oui, c’est ce qu’il y avait sur les réseaux sociaux ! J’ai compris que je ne suis plus seulement un joueur pour plein de gens. Je suis aussi un slip !"

Le champion du monde 2018 n’a donc rien perdu de sa spontanéité, même si l’anecdote n’avait pas franchement marqué les esprits au moment du match. L’ancien joueur de l’OM a rejoint l’Aube l’été dernier comme joueur libre après la fin de son aventure avec Boavista. Il a manqué les premières rencontres de la saison pour se remettre en condition avant de faire ses grands débuts face à Nice (1-0) donc, le 17 octobre dernier lors de la 10e journée de Ligue 1.

Ce jour-là, il était entré en jeu dès la 27e minute pour remplacer Oualid El-Hajjam. Il a enchainé avec trois titularisations à Reims (victoire 1-2), face à Rennes (2-2, avec un but à la clé) et à Lens (défaite 4-0). Il profite aussi de la ville troyenne et jure ne pas y être venu pour "sortir tous les soirs". "J’habite en centre-ville, dans une ancienne école, moi qui les détestais, sourit-il. Je l’ai choisie aussi parce qu’il y a la fibre. Je suis un geek. Donnez-moi une super maison avec plein de terrain, s’il n’y a pas la fibre, je n’y vais pas!"