PSG: "Maintenant, c’est plus facile de défendre sur Messi", estime Rami

Adil Rami se rappelle, dans une interview pour la Ligue 1, combien il était difficile de défendre sur Lionel Messi, mais explique que le nouveau joueur du PSG serait plus simple à suivre aujourd’hui.

Lionel Messi plus facile à défendre qu’avant ? Dans une interview pour le site de la Ligue 1, Adil Rami raconte combien il lui était difficile de défendre sur l’attaquant argentin, lorsqu’il l’affrontait avec le Séville FC et explique qu’il est désormais plus facile de défendre sur La Pulga, ce dernier ayant davantage pris un "rôle de passeur".

Le nouveau défenseur de l’ESTAC n’a pourtant "jamais gagné" contre le FC Barcelone de Lionel Messi, mais il compte tout de même trois matchs nuls. Ainsi que plusieurs maillots de La Pulga récupérés en fin de match. "Le pire, c’est qu’avec Séville on a gagné une fois 2-1 à la maison face à son Barça (le 3 octobre 2015) et j’étais blessé", se remémore-t-il avec regrets. Mais en douze confrontations face à l’ancien numéro 10 du Barça, le champion du monde ne dénombre aucune victoire.

"Il était trop fort"

Même s’ile quitté l’Espagne depuis 2017, il se souvient encore de ce qu’infligeait Leo Messi à ses adversaires : "Il était trop fort. A l’époque, il était toujours dans mon dos, en position de hors-jeu, puis il se replaçait doucement, il touchait la ligne médiane, repartait et trouvait toujours Pedro en relais. C’était incroyable." Pour Rami, aujourd’hui le numéro 30 du PSG est davantage dans un "rôle de passeur", ce qui le rend plus face à défendre. "On peut l’attendre. Je ne pense pas qu’il soit encore capable de faire ses slaloms de débutant", se justifie-t-il.

"Je suis content que Mbappé soit resté au PSG"

Toujours dans l'attente de son premier match à Troyes, Adil Rami s’est par ailleurs réjouit de voir Kylian Mbappé rester au PSG, où il pourra combiner avec le nouveau numéro 30 du PSG : "Comme je suis un grand fan de Kylian Mbappé et que j’espère profondément qu’il aura un Ballon d’Or, je suis content qu’il soit resté au PSG. Pas pour moi, car je n’aime pas les joueurs comme lui qui atteignent leur pointe de vitesse en quelques secondes, mais parce que Lionel Messi va le régaler." Le défenseur central de 35 ans est persuadé que l’association entre les deux va "faire très mal" : "Sincèrement, si Kylian comprend les appels qu’il doit faire, ça va faire très mal, Messi saura faire la passe au bon moment et parfaitement la doser."