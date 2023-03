OL: Aulas veut voir le rival Saint-Etienne remonter en Ligue 1

Invité du Super Moscato Shows sur RMC ce lundi, Jean-Michel Aulas s’est confié sur la rivalité historique entre l'Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Le président rhodanien, qui assure "ne pas détester" les Verts, souhaite voir ces derniers remonter dans l’élite. Notamment pour la beauté du derby.

Jean-Michel Aulas est sevré de derby depuis le 21 février 2022, date de la dernière confrontation entre l’OL l’AS Saint-Etienne (victoire 1-0). Et le parfum de ce match si spécial commence visiblement à manquer au président du club rhodanien. Invité ce lundi du Super Moscato Show sur RMC, le dirigeant s’est confié sur la rivalité historique entre les deux clubs.

"Si je déteste Saint-Etienne ? Non, je ne pense pas, a tranché Aulas au micro de Vincent Moscato et toute sa bande. On a tous été, plus jeunes, supporters de Saint-Etienne quand Saint-Etienne était au plus haut du championnat français. A partir du moment où on s’engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs."

"J'ai toujours eu de très bons clients à Saint-Etienne"

"Dans mes vies professionnelles, j’ai toujours eu de très bons clients à Saint-Etienne et je les ai toujours, a poursuivi le président de l’OL dans un sourire. Le derby en Ligue 1 est le plus beau derby de France, donc il faut qu’ils remontent en première division."

Malheureusement pour lui, le vœu du président lyonnais ne sera pas exaucé dès cette saison. Après 28 journées, l’ASSE est 12e de Ligue 2 à 17 points de la seconde place et de la montée en Ligue 1. Sauf improbable retournement de situation, les Verts vont devoir ronger leur frein à l’échelon inférieur au moins une année de plus.

Dans le Super Moscato Show, Aulas a par ailleurs assuré que Laurent Blanc sera toujours en poste la saison prochaine. "S’il sera coach la saison prochaine? Oui, bien sûr. Je ne le connaissais pas dans l'exercice de ses fonctions. Je l'ai dit, il aurait dû devenir le coach il y a trois ans mais cela ne s'est pas fait. Maintenant il est là et j'en suis très heureux. Je suis convaincu que Laurent Blanc a les qualités pour nous mener au plus haut."