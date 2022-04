L’OL dévoile (déjà) un nouveau maillot pour la saison prochaine

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce vendredi son maillot pour la saison prochaine. Il sera porté dès dimanche pour le déplacement à Marseille en Ligue 1.

L’OL n’a pas attendu le dernier match de la saison pour faire découvrir un nouveau maillot 2022-2023. Le club lyonnais l’a dévoilé ce vendredi et il sera inauguré lors du déplacement au Vélodrome dimanche en Ligue 1 (20h45).

Contrairement aux années précédents, ce nouveau maillot est majoritairement bleu, "aux couleurs des armoiries de la ville de Lyon, rouge, bleu et or" précise le club dans son communiqué, et a été appelé "le Maillot lyonnais". Reste à savoir s’il plaira aux supporters...

Lancement d'une édition limitée

L’OL lance également une série limitée de maillots numérotés de 1 à 69, avec la devise "Rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur", qui seront attribués par tirage au sort (après inscription).

L’été dernier, l’OL avait surpris avec un maillot third très original, communs aux équipes de foot et de basket de la ville. Un choix artistique qui avait laissé certains fans sceptiques.