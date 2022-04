OL : Shaqiri pointe un "manque d’unité" dans le vestiaire lyonnais

Aujourd'hui à Chicago, en MLS, Xherdan Shaqiri est revenu sur les raisons de son transfert aux Etats-Unis, deux mois et demi après son départ de Lyon, affirmant que "l'atmosphère n'était pas la meilleure" dans le vestiaire de l'OL.

Xherdan Shaqiri vide son sac. Arrivé l’été dernier à Lyon auréolé d’un statut d’international accompli, le milieu offensif suisse ne s’est jamais imposé à Lyon. Son passage éclair a fortement déçu. Transféré à Chicago début février, l’attaquant helvète avait reconnu qu’il ne s’entendait pas avec Peter Bosz, ce qui pouvait expliquer en partie ses difficultés à Lyon.

Mais visiblement, l'atmosphère dans le club "n'était pas la meilleure non plus" et "le vestiaire manquait d'unité pour gagner", a expliqué le milieu offensif suisse (30 ans, 102 sélections) au quotidien suisse Le Temps. "J'ai besoin d'être heureux pour être performant", a-t-il expliqué. Recruté en grande pompe par Chicago pour évoluer dans le championnat américain, Shaqiri a retrouvé le plaisir de jouer au football, loin de l’agitation qui entoure son ancien club.

Arracher la Coupe d'Europe, dernier objectif de l'OL

Huitième au classement (52 pts) à cinq longueurs de la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, occupée par Nice (57 pts), l'OL n’a plus que quatre journées pour combler l’écart et faire oublier des mois d’errance dans le jeu et de friction avec ses supporters.

Pas sûr pour autant qu’une qualification en Coupe d’Europe ramènerait un tant soit peu de sérénité tant le lien avec certains des ultras semble distendu. D'autant que le président lyonnais Jean-Michel Aulas visait initialement la Ligue des champions. Un échec du club rhodanien dans sa quête d'Europe contraindrait la direction à un renouvellement de l'effectif qui, si l'on en croit les déclarations de Shaqiri en aurait bien besoin pour repartir sur des bases saines la saison prochaine.