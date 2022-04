OM-OL: "Notre saison ne sera pas sauvée si on gagne à Marseille", Lopes lucide sur la situation lyonnaise

En dehors des places européennes, l’OL affronte son rival marseillais dimanche soir en Ligue 1 (20h45). Mais pour Anthony Lopes, une victoire au Vélodrome ne suffira pas à consoler les Lyonnais après les difficultés des derniers mois.

Comment qualifier la saison de l’OL? "Moyen moins. [...] Ce n’est pas une saison de tout repos", a répondu Anthony Lopes ce vendredi en conférence de presse, après avoir bien pesé ses mots. A quatre journées de la fin du championnat et avant un déplacement au Vélodrome dimanche pour y défier l'OM (20h45), les Lyonnais sont 8es, loin des places européennes.

"La saison ne sera pas sauvée si on gagne à Marseille. Pas du tout", a déclaré le gardien. "On est l’Olympique Lyonnais et les ambitions de l’Olympique Lyonnais sont élevées", a-t-il insisté. Mathématiquement, l’OL peut encore atteindre ses objectifs européens. "On va se battre jusqu’au bout", assure Lopes. Mais ce scenario est compliqué...

"Les Marseillais ont été nettement plus réguliers"

"Les Marseillais ont été nettement plus réguliers que nous. Le match qu’ils font à Reims, on fait à peu près le même. Mais eux gagnent 1-0 et nous, on fait 0-0. Ce sont des petits détails qui ont leur importance. Ils prennent des points là où nous, on a péché. C’est ce qui leur permet d’être à la deuxième place", a également répondu le gardien lyonnais, invité à comparer les deux équipes.

Blessé depuis début avril et le déplacement à Strasbourg (1-1), Anthony Lopes espère pouvoir faire son retour à la compétition dimanche. "On va là-bas avec de l’ambition", promet l’international portugais. S’il a aussi évoqué un "esprit revanchard", il a aussi esquivé la question du contexte dû au match aller. "Tout ce qui s’est passé, je n’y reviendrai pas", a-t-il simplement déclaré.

Le match aller, programmé le 21 novembre, n’avait duré que quatre minutes. D’abord interrompue à cause d’un jet de bouteille sur Dimitri Payet, la rencontre avait ensuite été définitivement arrêtée après beaucoup de confusion, de pagaille sur le terrain et en coulisses. Le match a finalement été rejoué en février et avait tourné en faveur des Lyonnais grâce à un but tardif de Moussa Dembélé.