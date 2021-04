"La conversation a duré deux minutes", Tuchel raconte son éviction du PSG

Dans une interview à Sky Allemagne, Thomas Tuchel est de revenu sur les circonstances de son départ du PSG, fin décembre. L’entraîneur de Chelsea confie avoir senti assez tardivement des signaux négatifs.

La série d’invincibilité de Thomas Tuchel avec Chelsea a pris fin brutalement samedi dernier par une claque reçue à domicile face à West Bromwich Albion (2-5), avant-dernier de Premier League. Avant cela, l’entraîneur allemand a signé des débuts rêvés avec 14 matchs sans défaite depuis sa nomination fin janvier. Celle-ci est intervenue peu de temps après son éviction du PSG, fin décembre, sur laquelle il est revenu auprès de Sky Allemagne. Tout s’est passé très vite même s’il a pris conscience des premiers signaux négatifs assez tardivement.

"C’était très surprenant, car le 22 décembre, je l'ai senti pour la première fois dans la soirée, a-t-il déclaré. J'ai eu une conversation avec mon directeur sportif (Leonardo, ndlr). Puis une nouvelle autre avant le match du 23 décembre (face à Strasbourg). J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne me semblait pas réel. Nous avons gagné 4-0."

"Je me suis levé, j'ai dit qu'il devait régler le problème et je suis parti"

"Puis, nous avons eu cette conversation, qui n'a duré que deux minutes, car il ne me restait plus grand-chose à dire non plus, détaille l’Allemand. Alors, je me suis levé, j'ai dit qu'il devait régler le problème et je suis parti. Nous avons ensuite pris nos affaires et sommes rentrés chez nous pour fêter Noël."



A plusieurs reprises, Tuchel avait confié avoir vécu un Noël difficile avant de se voir offrir l’opportunité de prendre place sur le banc de Chelsea. "Au niveau de mon travail, j’ai passé un Noël de merde, et soudain, j’ai l’impression de trouver le meilleur cadeau sous le sapin de Noël, avait-il déclaré sur talkSport. C'est un rêve d'être dans la compétition avec les meilleures équipes et les meilleurs entraîneurs, c’est ce dont vous rêvez et quand cela devient réalité, c’est une sensation incroyable."



Depuis sa nomination, Chelsea s'est invité dans le Top 4 même si la défaite face à WBA a fait chuter le club à la cinquième place. Les Blues ont rendez-vous mercredi pour disputer le quart de finale de Ligue des champions sur le terrain de Porto (21h, en direct sur RMC Sport).