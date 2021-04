Chelsea: Tuchel livre ses meilleurs souvenirs au PSG

Thomas Tuchel s’est penché samedi sur son aventure de deux ans et demie sur le banc du PSG lors d’un entretien pour Canal +. L’actuel entraîneur de Chelsea a gardé un souvenir plutôt positif de son passage en Ligue 1.

Après un début de saison compliqué en Ligue 1, Thomas Tuchel a été écarté de son poste d’entraîneur du PSG fin décembre. Désormais installé sur le banc de Chelsea en Premier League, le technicien allemand a dressé samedi le bilan de son passage en France au micro de Canal + en marge de la défaite des Blues contre West Bromwich Albion (2-5).

"C’était une expérience incroyable, a d’emblée lancé le prédécesseur de Mauricio Pochettino. C’était un grand grand club avec des joueurs parmi les meilleurs au monde. D’avoir une relation avec des joueurs comme ceux-là à Paris, de gérer des personnalités, c’était un grand défi. J’ai eu une relation exceptionnelle avec tout le staff. C’était toujours un plaisir d’arriver au Camp des Loges. (Il y a) Beaucoup de moments que je ne vais pas oublier. C’est clair."

Tuchel: "Des matchs incroyables"

Champion de France à deux reprises avec le PSG, Thomas Tuchel a également remporté la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le Trophée des champions lors de son aventure sur le banc du club francilien. Pourtant, les souvenirs les plus marquants de l’entraîneur allemand sont liés à la Ligue des champions.

"On a eu des matchs incroyables. On a eu un match contre Liverpool en Ligue des champions. C’était un match avec beaucoup de pression et l’atmosphère au Parc des Princes étaient vraiment exceptionnelle, s’est souvenu avec sourire l’Allemand de 47 ans. Le match à Manchester, c’était incroyable et peut-être que le deuxième match contre Manchester c’était le pire (le retour perdu à Paris en 2019, ndlr)."

Après l’élimination douloureuse face aux Red Devils, le PSG a connu un superbe parcours lors de la campagne 2019-2020 jusqu’à la défaite contre le Bayern en finale (0-1).

"Le jour de jouer le retour contre Dortmund avec les supporters devant le stade, je ne vais jamais oublier cela. C’est clair. D’être avec l’équipe au Portugal et d’aller en finale, c’était extraordinaire. Il y a beaucoup de souvenirs très très positifs et c’est nécessaire que cela reste comme cela."

