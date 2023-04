La course au titre dans les têtes à Lens? Haise garde les pieds sur terre

Vendredi contre Strasbourg, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le RC Lens a l'occasion de réduire à trois points son retard sur le PSG, avant le déplacement des Parisiens à Nice samedi. Mais Franck Haise préfère faire abstraction de la situation comptable.

L'art du rebond. Après avoir traversé une phase de quatre matchs sans victoire en championnat entre fin janvier et début février qui lui a coûté sa place sur le podium, le RC Lens est reparti de l'avant. Au prix de ses bons résultats, conjugués aux mauvaises performances du Paris Saint-Germain, le club artésien a considérablement refait son retard sur le leader de Ligue 1. Ainsi, à neuf journées du terme, les Sang et Or, deuxièmes à égalité avec l'OM, talonnent le PSG de six longueurs.

"Ne tirer aucun plan sur la comète"

Mais voilà, vendredi, Lens a l'honneur de donner le coup d'envoi de la 30e journée de championnat face à Strasbourg, et donc l'occasion de revenir à trois points du PSG, qui affrontera Nice dimanche. Et le tout à une semaine d'un certain... PSG-RCL au Parc des Princes. Alors, même s'il ne parle pas de titre, Franck Haise, l'entraîneur lensois, a souligné le redressement de son équipe.

Loïs Openda, auteur d'un triplé à Clermont le 12 mars. © Iconsport

"Il y a un mois et demi, après la défaite à Lyon (1-2), les commentateurs et ceux qui parlent de football ont dit qu'on avait définitivement perdu notre élan, que c'était terminé, qu'on ne ferait certainement pas de coupe d'Europe... Et aujourd'hui vous me parlez de titre six matchs après parce qu'on a fait quatre victoires et deux nuls", s'est étonné Haise en conférence de presse, à l'avant-veille de la réception des Alsaciens.

Mais le technicien garde les pieds sur terre, préférant "s'occuper du match de Strasbourg du mieux possible et ne tirer aucun plan sur la comète".

Thomasson évoque de "belles perspectives"

Adrien Thomasson, lui aussi passé devant les médias à deux jours de retrouver son ancien club, semble tout de même avoir pris conscience de la proximité de l'exploit. "On sait que si on a la chance de gagner vendredi, on va faire une belle opération quoi qu'il arrive. Si on met les bons ingrédients et qu'on ne pense pas trop à ce qui peut se passer après, on peut avoir un bon résultat et de belles perspectives", a commenté la recrue hivernale.

La tâche s'annonce tout de même complexe: outre ce déplacement au Parc, le Racing recevra Monaco et Marseille, tandis que Paris affrontera six équipes classées au-delà de la 11e place.