La décision forte du nouveau patron des arbitres sur l’assistance-vidéo

Antony Gautier, nommé directeur de l’arbitrage en novembre, souhaite mettre fin aux pénalités quand les arbitres utilisent l’assistance-vidéo. Il est aussi favorable à leur sonorisation et à leur prise de parole à l’issue des matchs.

Nommé directeur de l’arbitrage en novembre dernier, Antony Gautier ne promet pas "une rupture " avec Pascal Garibian, son prédécesseur critiqué. Mais il est favorable à plusieurs évolutions dont celle forte d’abolir la notation des hommes en noir quand ils ont recours à l’assistance-vidéo. Ils sont actuellement sanctionnés (par une note plus faible) quand ils consultent le VAR.

"Je veux que le recours à l'assistance vidéo ne soit plus pénalisant pour la notation des arbitres"

"Oui, je veux que le recours à l'assistance vidéo ne soit plus pénalisant pour la notation des arbitres, lance-t-il dans L'Equipe. J'avais déjà fait ce constat quand j'étais en activité. L'assistance est là pour aider les arbitres à prendre la bonne décision. Nous le mettrons en place pour le début de la saison 2023-2024. Après je suis aussi très clair, et je l'ai été il y a une quinzaine de jours devant les arbitres et assistants de L1, la priorité reste la prise de décision sur le terrain et de ne pas se réfugier derrière l'existence de l'outil technologique pour se déresponsabiliser. Arbitrer, ce n'est pas attendre qu'on me donne la solution."

M.Gautier veut aussi sonoriser les arbitres pour rendre audible leur réflexion quand ils ont recours à la vidéo. "La décision dépend de l'IFAB mais le foot français est prêt à s'engager dans cette évolution, confie-t-il au sujet de la sonorisation. Je souhaite que les arbitres français des compétitions professionnelles, quand nous aurons les autorisations, soient prêts à porter la sonorisation en direct et en continu sur les rencontres de L1. La France est la première nation à s'être positionnée officiellement."

Il est enfin favorable à leur prise de parole dans les médias à l’issue des matchs "dans un cadre à définir" et après une formation. "La volonté d'ouverture est claire, tout le monde s'exprime sur tous les sujets du football, le seul acteur qui ne le fait pas est l'arbitre", confie-t-il.